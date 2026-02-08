La Feria de Emprende, una iniciativa diseñada por la Alcaldía de Barranquilla, continuó consolidándose este año como una vitrina estratégica para los emprendedores locales.

Gracias a su vitrina, se ha dinamizando la economía y exaltando la identidad cultural del Carnaval de Barranquilla.

Lea más: Defensores públicos: carta de garantía para acceder al derecho a la justicia

En tan solo dos semanas, la feria ha alcanzado ventas superiores a los 27 millones de pesos, una cifra que seguirá en ascenso con la cercanía de los días centrales de la fiesta y el aumento de visitantes y turistas.

“Nuestro alcalde Alejandro Char ha liderado distintos procesos como estos donde además de ofrecer los productos y servicios de emprendedores, buscamos hacer un acompañamiento con capacitación para que tengan herramientas que les permita elevar e impulsar sus proyectos, y que estos sigan dinamizando la economía local”, afirmó el secretario de Desarrollo Económico, Henry Cáceres.

Un respaldo y acompañamiento hizo la reina del Carnaval, Michelle Char, quien llegó con alegría y sabrosura a contagiar a los asistentes y a promover el talento barranquillero.

La feria, que cuenta con el apoyo de Carnaval S.A.S y el centro comercial Mallplaza Buenavista y varios hoteles de la ciudad, que también abrieron sus puertas a los emprendimientos, y reúne productos inspirados en el Carnaval que reflejan la creatividad, tradición e innovación de la ciudad.

La ferie fue abierta desde el pasado 28 de enero y permanecerá en funcionamiento hasta el 17 de febrero, concentrando a 24 emprendedores que ponen a la venta diferentes artesanías y mercancía con énfasis a productos de consumo populares durante el Carnaval.

Lea más: Pasar del plan a la acción, la clave para hacer frente al cambio climático en Colombia

Según detalló la Alcaldía, los emprendedores que hacen parte de la feria fueron seleccionados a través de una convocatoria abierta en la que se postularon más de 100 propuestas y que luego de ser analizadas por su contenido y viabilidad, además de calidad, innovación, identidad cultural y presentación del producto, fueron seleccionadas las del grupo participante.