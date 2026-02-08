La Universidad Nacional de Colombia, a través de su sede La Paz, abrió un concurso público de méritos para proveer 32 cargos docentes de planta de tiempo completo, con el objetivo de fortalecer su oferta académica y los procesos de formación, investigación y extensión.

De acuerdo con la convocatoria, los cargos corresponden a 22 perfiles distribuidos en seis programas académicos: Biología, Estadística, Geografía, Gestión Cultural y Comunicativa, Ingeniería Biológica e Ingeniería Mecatrónica. Los aspirantes deberán contar con título profesional y formación de posgrado, conforme a los requisitos definidos para cada perfil.

La distribución de las plazas es la siguiente: Biología (1), Estadística (7), Geografía (7), Gestión Cultural y Comunicativa (2), Ingeniería Biológica (6) e Ingeniería Mecatrónica (9), para un total de 32 vacantes disponibles.

El proceso está reglamentado mediante la Resolución 1049 del 5 de diciembre de 2025, expedida por la Vicerrectoría de la Sede La Paz. Las inscripciones se realizarán únicamente a través del Sistema de Apoyo a la Gestión Académica (SARA) y estarán habilitadas hasta las 4:59 p. m. del 20 de febrero de 2026.

La Universidad precisó que los docentes seleccionados deberán asumir responsabilidades en docencia de pregrado y posgrado, así como en actividades de investigación y extensión, de acuerdo con las necesidades institucionales.

La información detallada del concurso, incluyendo perfiles, cronograma y condiciones de participación, se encuentra disponible en los canales oficiales de la Universidad Nacional de Colombia, Sede La Paz. La institución aclaró que no se recibirán documentos físicos y que el proceso se adelantará exclusivamente de manera virtual.

