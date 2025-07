Un nuevo capítulo se suma al escándalo de la falsa compraventa de vehículos usados que operaba desde un local llamado “Financars” en el sur de Cartagena.

Alcaldía de Lorica, Córdoba, activa línea para reportar emergencias por invierno

En Talaigua Nuevo, Bolívar, capturaron a un hombre que tenía circular azul por acceso carnal violento

Córdoba mantiene activa la alerta naranja y el monitoreo al embalse de Urrá

Esta vez, una camioneta Chevrolet Tracker robada fue localizada en Barranquilla, en manos de otro ciudadano que, al igual que muchos, también habría sido víctima de estafa.

Gustavo López, propietario original del vehículo, contó en entrevista con Caracol Radio que recibió una llamada inesperada de un hombre que afirmaba tener su carro. Se trataba de un pensionado de la Policía Nacional, quien había comprado el vehículo sin saber que era robado.

Restablecieron el paso vehicular en Jaraquiel, Montería

El comprador, alertado por las noticias sobre el caso, identificó el vehículo por las imágenes difundidas y decidió contactar a López. Ambos acordaron un encuentro en un CAI de la Policía en Barranquilla, donde confirmaron la identidad del automóvil y aclararon la situación.

“Él me dijo que había entregado 12 millones como cuota inicial y que pagaría el resto a plazos. Se mostró muy angustiado”, relató López.

“Finalmente llegamos a un acuerdo, lo consideramos otra víctima más. Yo perdí algo, él también, y así evitamos un proceso más largo”.

Tras el Encuentro Nacional de Responsables de Cultura, 120 narradores replicarán las historias de Córdoba

Este caso forma parte de una estafa más amplia que ya suma al menos 30 vehículos desaparecidos. La organización detrás de “Financars” ofrecía atractivos negocios de compraventa en el Multicentro La Plazuela, pero desapareció repentinamente dejando a decenas de afectados sin vehículos ni respuestas.

López también denunció el robo de un Mercedes Benz convertible, valorado en 170 millones de pesos, que aún no ha sido localizado. El primer indicio de que algo no estaba bien surgió cuando recibió una infracción de tránsito cometida con ese carro en Puerto Colombia.

Caída de árbol en el barrio Doce de Octubre dejó una persona levemente lesionada

“Me doy cuenta que es una estafa porque me hacen un comparendo del convertible vía Barranquilla en Puerto Colombia, y automáticamente yo me alarmo, pero cuando me dirijo a las oficinas, me doy cuenta que ya el local está cerrado. Me contacto con ellos vía telefónica, me contestan y me dicen, no señor Gustavo, cerramos hoy porque fulanita está enferma. Al día siguiente madrugo y me doy cuenta de que el local sigue cerrado ya realmente desaparecen y me dejan de contestar”, refirió.

Las autoridades, incluyendo la Policía Nacional, la Fiscalía y la Alcaldía de Cartagena, ya están investigando los hechos. Se revisan cámaras de seguridad y se recopilan pruebas para identificar a los responsables de esta red de fraude que ha afectado tanto a vendedores como a compradores de vehículos.