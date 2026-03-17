La empresa Air-e reportó que en lo que va de este 2026, más de 32.000 usuarios de la compañía han sido beneficiados con talleres pedagógicos sobre el uso seguro y responsable de este servicio público esencial en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

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Según los datos presentados, el departamento del Atlántico lidera el grupo de capacitados, con 15.883 usuarios. Luego está el Magdalena donde han sido partícipes en las jornadas pedagógicas 8.184 personas y finaliza La Guajira, con 8.001 beneficiarios.

Los talleres incluyen orientaciones sobre prevención de accidentes eléctricos, uso adecuado de conexiones y recomendaciones para evitar sobrecargas en los hogares, contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad en las viviendas.

“Como parte de la estrategia, los hogares participantes reciben una cartilla pedagógica sobre uso eficiente de la energía, que incluye recomendaciones prácticas para optimizar el consumo eléctrico, prevenir riesgos asociados a instalaciones inadecuadas y fomentar hábitos de ahorro en la vida cotidiana”, detalló Air-e.

Según detalló la empresa, estas acciones hacen parte de una estrategia integral que combina: “educación comunitaria y acompañamiento territorial, con el propósito de generar mayor consciencia sobre el valor de la energía y contribuir a que los usuarios puedan gestionar mejor su consumo”.

La idea señaló que su principal intención es promover “una cultura energética legal, transparente y responsable en hogares, comercios, empresas e instituciones del Caribe colombiano, especialmente en contextos de alta demanda del servicio”.

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Air-e concluyó señalando que estos resultados “reflejan el compromiso de la compañía por avanzar en procesos de transformación social y educación energética, reconociendo que el acceso y el uso responsable de la energía son claves para el bienestar de las comunidades y la sostenibilidad del servicio en la región”.