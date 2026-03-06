La transformación de la infraestructura educativa del departamento comienza a hacerse visible en la sede centro de la Universidad del Atlántico, donde avanzan las obras que forman parte del Plan Integral de Infraestructura impulsado por la Gobernación del Atlántico.

Durante un recorrido por el campus ubicado en el centro de Barranquilla, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa confirmó que antes de finalizar su tercer mandato se entregará la obra principal que se ejecuta actualmente en esta institución.

La visita permitió verificar los avances de la fase inicial del proyecto, en la que se han demolido cerca de 3.100 metros cuadrados de antiguas estructuras que darán paso a nuevas edificaciones académicas. La intervención hace parte de un plan de infraestructura que contempla inversiones por más de $148.304 millones en distintas sedes de la universidad.

“Estamos en la carrera 43, en la Universidad del Atlántico, la sede centro; la estamos interviniendo totalmente. Se está construyendo en el que era el edificio de arquitectura, que no cumplía con las exigencias de modernidad ni con las condiciones estructurales y de sismorresistencia, por eso tuvimos que demolerlo para levantar un edificio de siete pisos”, explicó el mandatario.

De acuerdo con Verano, esta nueva infraestructura estará destinada principalmente a fortalecer la oferta académica de formación avanzada.

“Aquí funcionarán posgrados de distintas áreas como finanzas, economía, historia y otros programas académicos, además de una oferta fuerte de idiomas”, agregó.

Con esta intervención, la sede centro ampliará significativamente su capacidad académica. Actualmente atiende a cerca de 8.000 estudiantes, pero con las nuevas obras podrá recibir alrededor de 14.000, fortaleciendo el acceso a la educación superior pública en el departamento.

El secretario de la Junta de la Ciudadela Universitaria, Óscar Pantoja, explicó que este proyecto forma parte de un plan más amplio de fortalecimiento de la infraestructura educativa de la institución.

“Cómo Gobernación del Atlántico estamos adelantando un ambicioso plan de infraestructura para el fortalecimiento de la Universidad del Atlántico con inversiones en todas sus sedes. El proyecto bandera es la reconstrucción y fortalecimiento del campus educativo de la sede centro, con una inversión cercana a $125.939 millones”, señaló.

Según explicó, el complejo completo tendrá cerca de 44.387 metros cuadrados de construcción.

Actualmente se ejecuta la fase correspondiente al edificio de posgrados e idiomas, una moderna infraestructura de siete pisos con sótano y semisótano donde se impartirán maestrías, especializaciones, doctorados y cursos de lenguas extranjeras.

El residente de obra del proyecto, Germán Navarro, indicó que el nuevo edificio contará con aproximadamente 15.000 metros cuadrados de construcción moderna, con sistemas tecnológicos y de confort para estudiantes y docentes.

“Serán edificaciones completamente modernas, con sistema de climatización de última generación, ascensores, parqueaderos y espacios diseñados específicamente para estudios de posgrado e idiomas”, afirmó.

El edificio contará con siete niveles, además de sótano y semisótano que permitirán habilitar cerca de 115 parqueaderos, lo que también contribuirá a mejorar la movilidad en el sector comprendido entre la calle 50 y la carrera 43.

El proyecto contempla además la recuperación de zonas verdes del campus que actualmente se utilizan como estacionamientos informales, así como la construcción de espacios de esparcimiento y una cafetería exterior para estudiantes y visitantes.

En este momento la obra se encuentra en la etapa de demolición del antiguo edificio de arquitectura, fase que tendrá una duración aproximada de dos meses. Posteriormente iniciarán las excavaciones, la construcción de la cimentación, la estructura y finalmente los acabados.

De acuerdo con el cronograma técnico, la intervención se entregará en una sola etapa, con todos los sistemas eléctricos, tecnológicos y de climatización en funcionamiento.

Para el gobernador Verano, este proyecto representa uno de los hitos más importantes de su administración en materia educativa. “Estamos haciendo una transformación profunda en la Universidad del Atlántico. Esta obra es fundamental para fortalecer los posgrados, ampliar la cobertura y consolidar a nuestra universidad como un referente académico del Caribe colombiano”, concluyó.

