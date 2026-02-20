Con el objetivo de avanzar en su plan de mantenimiento preventivo, la empresa Air-e intervenida realizará este sábado 2 de febrero la instalación de redes eléctricas en un sector del barrio La Concepción, en el norte de Barranquilla.

Las obras se ejecutarán entre las 8:10 de la mañana y las 6:00 de la tarde, específicamente en la calle 75 con carrera 62.

De manera paralela, la compañía adelantará el cambio de un poste en la calle 44 con carrera 5 sur, en el barrio La Luna del municipio de Malambo. Estos trabajos se desarrollarán en el horario de 9:10 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Asimismo, se llevarán a cabo obras menores entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde en sectores y fincas aledañas a la vía Sabanagrande – Pital de Carlín.

Air-e Intervenida invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía a través de la línea 115 o mediante el portal web www.air-e.com.

