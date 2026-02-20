Compartir:
Por:  Redacción Locales

Con el objetivo de avanzar en su plan de mantenimiento preventivo, la empresa Air-e intervenida realizará este sábado 2 de febrero la instalación de redes eléctricas en un sector del barrio La Concepción, en el norte de Barranquilla.

Leer más: UBPD rinde cuentas y expone avances en la búsqueda de personas desaparecidas en 2025

Las obras se ejecutarán entre las 8:10 de la mañana y las 6:00 de la tarde, específicamente en la calle 75 con carrera 62.

Estos son los sectores que no tendrán luz este jueves en Atlántico

De manera paralela, la compañía adelantará el cambio de un poste en la calle 44 con carrera 5 sur, en el barrio La Luna del municipio de Malambo. Estos trabajos se desarrollarán en el horario de 9:10 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Asimismo, se llevarán a cabo obras menores entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde en sectores y fincas aledañas a la vía Sabanagrande – Pital de Carlín.

Air-e Intervenida invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía a través de la línea 115 o mediante el portal web www.air-e.com.

Le puede interesar: Armando Benedetti asiste a consejo de seguridad en Malambo ante escalada criminal en Atlántico