El ministro del Interior, Armando Benedetti, participó este viernes 20 de febrero en el consejo de seguridad realizado en el Comando Aéreo de Combate No. 3 (CACOM 3), en Malambo, Atlántico, junto al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa y alcaldes del área metropolitana, ante la situación de orden público que viene enfrentando el departamento.

Le puede interesar: Anuncian cierre vial parcial en horario nocturno en tramo de la calzada sur- norte de la Circunvalar

La reunión se desarrolló en la base aérea ubicada en Malambo y contó con la presencia de las Fuerzas Militares, la Policía y representantes de otras instituciones.

El consejo de seguridad tuvo como propósito evaluar los recientes hechos de criminalidad registrados en el Atlántico, entre ellos homicidios, extorsiones y enfrentamientos entre estructuras delictivas que operan en el área metropolitana de Barranquilla y municipios cercanos.

Vea aquí: UBPD rinde cuentas y expone avances en la búsqueda de personas desaparecidas en 2025

A través de su cuenta en X, Benedetti informó: “Junto al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezamos un Consejo de Seguridad desde el Comando Aéreo de Combate - CACOM 3 en Malambo. Nos acompañan el gobernador Eduardo Verano, las Fuerzas Militares y de Policía y otras instituciones. Este Gobierno no descansa en su objetivo de garantizar la seguridad para las y los atlanticenses y en todo el territorio nacional”.

Junto al @mindefensa @PedroSanchezCol encabezamos un Consejo de Seguridad desde el Comando Aéreo de Combate - CACOM 3 en Malambo. Nos acompañan el gobernador @veranodelarosa, las Fuerzas Militares y de Policía y otras instituciones. Este Gobierno no descansa en su objetivo de… pic.twitter.com/NEyByf3BXr — Armando Benedetti (@AABenedetti) February 20, 2026

Durante la sesión se analizaron medidas para reforzar la coordinación entre autoridades nacionales y locales, así como el fortalecimiento de capacidades operativas e inteligencia.

¿Por qué fue necesario el consejo de seguridad?

La realización del consejo de seguridad responde a un aumento sostenido de homicidios y hechos violentos atribuidos a disputas entre bandas criminales en el Atlántico, situación que mantiene en alerta a las autoridades regionales y nacionales.

Lea también: EDA abre inscripciones para el periodo 2026-01 para los nuevos artistas y creativos de Barranquilla

Según reportes recientes, los homicidios en varios municipios del departamento se han disparado notablemente, con incrementos de más del 50 % en el primer semestre de 2025 en comparación con el año anterior, particularmente en sitios como Sabanalarga, Juan de Acosta y Baranoa.

Organizaciones como ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ han sido señaladas por su participación en homicidios selectivos, extorsiones y confrontaciones por el control territorial, lo que ha generado múltiples hechos de sangre y temor en la ciudadanía.

Le sugerimos: Despliegan jornada de vacunación contra la fiebre amarilla para auxiliares de la Policía

El consejo también se produce en el contexto del fin de una tregua pactada entre esas estructuras el pasado 20 de enero, un acuerdo que, según autoridades locales, buscaba reducir los enfrentamientos entre ellas y que ahora ha dejado espacio a la reactivación de la violencia armada.

Frente a este cuadro, el Gobierno nacional impulsa procesos de diálogo con bandas criminales dentro de su política de paz, mientras las autoridades del Atlántico insisten en la necesidad de articular respuestas para contener la violencia y reforzar la seguridad ciudadana en municipios y zonas urbanas afectadas.