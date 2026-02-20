En el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada en Barranquilla, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas expuso los avances alcanzados durante 2025 en la búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas desaparecidas.

La directora general, Luz Janeth Forero Martínez, señaló que el año anterior dejó resultados que, en sus palabras, “nos emociona porque es muestra cómo las instituciones del Estado responden claramente al mandato que le ha sido asignado”.

Orlando Amador Directora general de la UBPD Luz Janeth Forero Martínez

De acuerdo con la funcionaria, “el año pasado pudimos recuperar cerca de 1.800 cuerpos en nuestro país”, los cuales entran en procesos de identificación y trabajo forense para poder dar una respuesta a las familias. Además, informó que se intervinieron 2.406 sitios donde se presumía que podrían encontrarse cuerpos, lo que permitió elevar al 75 por ciento la efectividad en las recuperaciones.

En paralelo, destacó que la entidad logró encontrar con vida a 300 personas reportadas como desaparecidas. “Es otra de nuestras formas de búsqueda, otra forma de ayudar a aliviar el dolor y el sufrimiento”, afirmó.

Actualmente, en Colombia se buscan cerca de 135.000 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016. En la región norte del país, la cifra asciende a aproximadamente 18.000 casos.

Forero explicó que uno de los pilares del plan estratégico es el fortalecimiento territorial. “La búsqueda se hace en el territorio, con el territorio y para el territorio”, indicó, al referirse al robustecimiento de equipos interdisciplinarios y a la implementación de estrategias como rutas buscadoras terrestres y fluviales.

En ese sentido, detalló que durante el último año se recorrieron 145 municipios, se contactaron 1.144 personas, se recogieron cerca de 1.000 muestras biológicas y se recorrieron casi 7.000 kilómetros, incluyendo una ruta fluvial por el río Magdalena. “No estamos esperando a que toquen la puerta; nosotros tocamos la puerta de las familias en los territorios más distantes y complejos”, expresó.

No obstante, la directora reconoció los desafíos que enfrenta la entidad. “Somos una institución pequeña con poca capacidad; sin embargo, con lo que tenemos tratamos de dar los resultados”, señaló, al tiempo que recordó que trabajan “contrarreloj” para responder a las familias buscadoras.

“Cada día más es un día menos y tenemos una gran urgencia de dar respuestas”, concluyó.

Otros logros de la labor humanitaria

Como parte de la jornada, el equipo directivo sostuvo espacios de diálogo y reflexión con personas buscadoras de la región norte. Además, se recordó que en nueve años de funcionamiento la entidad ha recuperado 4.303 cuerpos de personas dadas por desaparecidas y ha realizado 645 entregas dignas a sus familiares, cifras que evidencian el alcance acumulado de su labor humanitaria en el país.

