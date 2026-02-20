Debido al buen manejo de los proyectos y programas en el sector educativo público, la Gobernación del Atlántico recibió por parte del Ministerio de Educación una dotación completa de mobiliario para 35 aulas de primera infancia del territorio departamental.

“Gracias a esta gran apuesta y al cumplimiento en cobertura, hoy el Atlántico recibe dotación para 21 sedes, representada en 35 aulas. Esto se suma a que, en 2025, 37 sedes también recibieron mobiliario. Con esto, ya cumplimos con más del 55 % de las sedes dotadas, fortaleciendo el desarrollo psicomotriz, cognitivo y socioemocional de nuestros niños”, aseguró Maribel Castro Flórez, secretaria de Educación Departamental.

La entrega oficial de la dotación se cumplió en el municipio de Campo de la Cruz, beneficiando a los estudiantes de preescolar de las instituciones educativas Campo de la Cruz, Pánfilo Cantillo y la del corregimiento de Bohórquez, consistente en 824 puestos de trabajo para estudiantes, 35 puestos para docentes, 80 muebles de almacenamiento y 44 tándems de canecas para fomentar el aseo y el reciclaje.

Olga Borja, coordinadora de la Institución Educativa de Campo de la Cruz, donde la matrícula de primera infancia llega a 124 estudiantes (18 en prejardín, 35 en jardín y 71 en transición), manifestó que lo recibido les “permite crear ambientes de aprendizaje coherentes con las necesidades de los niños y fortalecer su relación con el entorno. Los padres de familia se van a sentir muy satisfechos”.

La jornada estuvo marcada por expresiones de alegría en los niños que estrenaron sus espacios mientras, uno a uno, fueron reemplazando sus antiguas sillas por las nuevas que les entregaban.

“Estoy muy feliz por mis sillas y mesas nuevas”, expresó uno de los pequeños beneficiados. “Estoy muy feliz porque ahora tengo dónde poner mi cuento en esta mesa nueva y bonita”, destacó otra estudiante.

En torno al reconocimiento recibido, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, hizo énfasis en su política de fortalecer la educación, en especial la básica en el departamento.

“Para nosotros es importante alcanzar nuestras metas, pero más importante es lograr que ningún niño se quede por fuera del sistema. Por eso, antes de terminar el año pasado, en un trabajo articulado con las administraciones de nuestros colegios y el apoyo decidido de los padres de familia, logramos matricular al 90 % de los estudiantes antes de terminar el año escolar, y esto nos permitió obtener rápidamente, por parte del Ministerio de Educación Nacional, el mobiliario que estamos entregando”, resaltó el mandatario.

Cobertura en el Atlántico

La meta trazada en el Plan Desarrollo 2024 – 2027, ‘Atlántico para el Mundo’, le apuesta a alcanzar, en educación inicial, 4.000 nuevos estudiantes matriculados en el sistema educativo durante los cuatro años de gestión del tercer mandato del gobernador Verano.

“A la fecha, 2.287 niños y niñas de los grados prejardín, jardín y transición integran el sistema de matrícula del departamento. Cuando llegamos a la administración encontramos solo 17 estudiantes en estos niveles; el avance ha sido altamente significativo”, precisó Verano.