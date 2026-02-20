El Colegio Marymount Barranquilla es anfitrión del Governance Forum: Leading Together for the Future (Foro de Gobernanza: Liderando Juntos para el Futuro), un evento académico que se desarrollará del 19 al 21 de febrero y que reunirá a líderes educativos de distintas regiones de Colombia, así como de países como Guatemala y México.

El foro, con una duración de dos días y medio, está diseñado como una experiencia inspiradora y transformadora dirigida a líderes escolares y miembros de juntas directivas de América Latina interesados en fortalecer sus capacidades de liderazgo y aprendizaje colaborativo.

Le puede interesar: UBPD rinde cuentas y expone avances en la búsqueda de personas desaparecidas en 2025

La agenda estará guiada por los asesores y expertos internacionales Homa Tavangar, Jim Best y Kathleen Naglee, representantes de BQI Institute y The Leader Network. El programa combinará espacios interactivos y colaborativos enfocados en los retos actuales de la gobernanza educativa.

De acuerdo con la organización, el evento ha sido altamente valorado a nivel internacional y se mantiene en permanente actualización. La metodología invita a las instituciones a participar en equipos integrados por directores, otros líderes académicos y miembros de junta, con el propósito de maximizar el impacto y los aprendizajes compartidos.

El Foro de Gobernanza: Liderando Juntos para el Futuro se proyecta como un escenario de inspiración y construcción conjunta que reafirma el compromiso del Colegio Marymount Barranquilla con el liderazgo educativo y el desarrollo institucional de excelencia.

Leer más: Anuncian cierre vial parcial en horario nocturno en tramo de la calzada sur- norte de la Circunvalar