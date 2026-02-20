En medio de aplausos, sonrisas y uniformes recién entregados, el estadio de béisbol del barrio Hipódromo fue escenario del lanzamiento de la estrategia ‘Béisbol por la Paz’, una iniciativa de la Alcaldía de Soledad que busca fortalecer el tejido social a través del deporte y convertir el diamante en un espacio de reconciliación, convivencia y oportunidades.

La jornada, cargada de simbolismo comunitario, reunió a familias, entrenadores y niños deportistas, quienes recibieron implementos deportivos como señal de respaldo institucional a sus procesos formativos. La estrategia está diseñada para prevenir problemáticas sociales como el consumo de sustancias psicoactivas y la violencia intrafamiliar, al tiempo que promueve la integración entre generaciones y el uso positivo del tiempo libre.

El coordinador de la Oficina de Víctimas de Soledad, Orlando Montiel, destacó que este programa no solo impulsa el deporte, sino que también busca sanar entornos sociales.

“La alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez y la Oficina de Víctimas continúan apoyando iniciativas que promueven la paz y el deporte en Soledad”, afirmó, subrayando que el objetivo es convertir el béisbol en una herramienta de transformación comunitaria.

Desde el terreno de juego, el entrenador Alexis Ramírez valoró el impacto directo del apoyo institucional. Señaló que la entrega de uniformes representa motivación para los participantes y sus familias, y agradeció a la administración municipal por respaldar procesos deportivos que fomentan la inclusión y la participación tanto de jóvenes como de adultos.

La estrategia se enmarca en políticas locales orientadas a la construcción de paz territorial y al fortalecimiento de espacios seguros para la juventud, especialmente en sectores donde el deporte cumple un papel clave como alternativa social.

Con iniciativas como esta, el municipio apuesta a que cada lanzamiento, carrera y jugada no solo sume puntos en el marcador, sino también oportunidades para construir comunidad.