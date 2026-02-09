Ante la situación de lluvias por frente frío que atraviesan diferentes regiones del país, la Superservicios solicitó a las empresas prestadoras de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (AAA) activar de manera inmediata sus Planes de Emergencia y Contingencia (PEC), como medida preventiva ante posibles afectaciones por el fenómeno climático.

En ese sentido, la entidad aseguró que el llamado se fundamenta en el incremento de las precipitaciones, especialmente en las regiones Caribe, Andina y Orinoquía, según los reportes del Ideam.

“El propósito fundamental de esta reiteración a los más de 2.400 prestadores inscritos en el RUPS es garantizar que estén preparados para gestionar y mitigar las posibles afectaciones en la prestación de los servicios, asegurando así la continuidad y calidad que deben recibir todos los usuarios a nivel nacional”, comentó la Superservicios.

A su vez, recalcó que entre las acciones clave que las empresas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo deben tener en cuenta se destacan: “asegurar el buen estado de mantenimiento y operación de toda la infraestructura, incluyendo bocatomas, canales, tuberías, plantas de tratamiento de agua potable y residual, maquinaria, piscinas de almacenamiento de lixiviados y vías de acceso a los rellenos sanitarios”.

Agregó, además, que: “se debe realizar las acciones necesarias en coordinación con las instituciones territoriales y la ciudadanía para prevenir taponamientos de canales en zonas urbanas, causados por la acumulación de lodos o la inadecuada disposición de residuos sólidos”.

Así como también se recomendó “mantener una comunicación fluida con las autoridades territoriales y los organismos que componen el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como consultar de manera permanente los boletines, avisos y publicaciones oficiales emitidas por el Ideam para la toma de decisiones oportuna”.

De esta manera, la Superservicios fue enfática en que las acciones contenidas en los PEC están enfocadas en el cumplimiento de la responsabilidad que tienen los prestadores de garantizar la provisión continua y con calidad de los servicios esenciales para el bienestar de los ciudadanos en todos los territorios de Colombia.