La Guacherna, uno de los eventos más importantes del Carnaval de Barranquilla, ya cuenta con su Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado. Fue el acalde Alejandro Char el encargado de anunciarlo a través de su cuenta de X.

“Instalado el PMU de la Guacherna. El preámbulo de una fiesta muy linda, hecha por Barranquilla, por todos los colombianos y por los visitantes, que es nuestra Guacherna, rompe todos los récords de asistencia, de danzantes, de música, de folclor y de tradición”, expresó el mandatario de los barranquilleros.

El alcalde informó que la Policía trasladó 1.100 agentes adicionales para la ocasión. Asimismo, se contará con más de 1.500 funcionarios a cargo de la logística y la organización de la Guacherna.

Pese al robusto esquema de seguridad, el alcalde Char realizó un llamado a la comunidad para que gocen esta fiesta —y las siguientes— en convivencia, respeto y responsabilidad.

“La clave hoy es el buen comportamiento de los barranquilleros, como lo hacemos con nuestra Selección, como lo hacemos con el Junior, como lo hacemos en los grandes eventos. Eso es lo que ha destacado a Barranquilla y estoy seguro de que esta será una noche sin iguales”, agregó.

El PMU en detalle

La Secretaría de Gobierno distrital, en articulación con Control Urbano y Espacio Público, así como los organizadores de Carnaval S.A, llevarán a cabo un monitoreo de lo que pase en la zona que rodea la carrera 44 hasta la 53.

El dispositivo de seguridad para el evento también contará con 300 soldados del Ejército. Además, se tendrán 11 cámaras de videovigilancia a lo largo del recorrido, y 4 drones de la Policía.

También, habrá 5 vehículos policiales en diferentes puntos del recorrido, especialmente para el traslado de personas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ).

Por su parte, las unidades del Ejército estarán ubicadas en puntos focalizados de las carreras 43 y 45 así como en otros sectores donde se requiere mayor vigilancia, principalmente al término del desfile.