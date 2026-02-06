En el marco de uno de los desfiles más importantes del Carnaval de Barranquilla, la Secretaría de Tránsito del Distrito anunció que ya se encuentra cerrada la carrera 44, entre calles 80 y 53, y que se pueden tomar como rutas alternas las carreras 43, 46 y 47.

Asimismo, la entidad indicó que, en caso de que se dirija al desfile, puede acceder caminando por cualquiera de las calles aledañas a la carrera 44.

“Te invitamos a estar atento a las recomendaciones de nuestros orientadores en las vías”, sugirió la administración Distrital.

Cabe recordar que otros cierres viales realizados son la calle 53, entre carreras 44 y 54, y carrera 54, entre calles 54 y 48.

El secretario de Gobierno, Angelo Cianci, expresó que se han creado distintos espacios de articulación con el fin de realizar una exitosa Guacherna.

“Hemos hecho recorridos preliminares, consejos de seguridad y distintas reuniones entre las distintas entidades de la Alcaldía de Barranquilla, Policía Nacional, Ejército, Carnaval, donde se determinó el número de personas que nos acompañarán para que esta misma sea la más ordenada y la más segura, teniendo un éxito rotundo en esta Guacherna que viene el día viernes en Barranquilla”, dijo el funcionario del orden distrital.

Esquema de seguridad

Serán 1.100 policías y 300 soldados del Ejército que custodiarán el evento más grande del precarnaval. Se tendrán 11 cámaras de videovigilancia a lo largo del recorrido, pero también se utilizarán 4 drones de la Policía. Todo será monitoreado desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se instalará a las 3:00 p.m. del viernes, con un espacio preliminar desde las 8:00 a.m. de ese mismo día.

La Policía dispondrá de 100 unidades del Grupo de Diálogo y Mantenimiento del Orden, 30 uniformados para el Dispositivo Mínimo de Atención, 50 funcionarios de la Seccional de Tránsito y Transporte y 20 de la Fuerza de Control Territorial que tendrán como misión evitar aglomeraciones alternas al evento, la ubicación de vehículos con sonido en el entorno de la carrera 44 y la instalación de eventos no autorizados en la zona de influencia del desfile.