Lo dejó a la expectativa del público y sorprendió. La reina Michelle Char apareció como la rosa más hermosa del desfile. Floreciendo, tal como lo soñó desde que inició su reinado conquistó a todos los espectadores.

Esta vez, la soberana salió desde la calle 72, haciendo aún más largo su recorrido. Desde ese punto atendió a los medios de comunicación que aguardaban por sus palabras previo a su aparición.

“Estoy demasiado emocionada, feliz, estaba ahorita tirando unas lagrimitas de felicidad porque estoy muy emocionada. Oficialmente hoy para mí comienzan como los últimos días de estos meses que han sido de verdad un sueño para mí”.

Explicó que esta noche era para devolver todo lo recibido: “Hoy voy a recibir todo ese amor que he dejado en los barranquilleros”.

La reina decidió que su paso por la Guacherna tuviera raíz, memoria y canto. Por eso, su homenaje fue a los bailes cantados. “Hoy estoy haciendo un homenaje a la canción ‘Rosa’, ya que esta noche del desfile de Guacherna estamos haciendo un homenaje a los bailes cantados y la canción más significativa es ‘Rosa, qué linda eres’”.

Su Carnaval ha tenido un hilo conductor claro y es la tradicional. Y esta Guacherna lo confirmó. El regreso de 27 danzas de tradición, ganadoras del Congo de Oro, fue uno de los grandes hitos de la noche. “Eso es lo más importante y estoy feliz que en mi año, que he resaltado desde el día uno mucha tradición, se esté logrando. Los protagonistas son nuestros hacedores”.

