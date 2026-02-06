En un especial homenaje a Palma Africana y su directora Carmen Meléndez por sus 50 años salvaguardando la tradición, este sábado 7 de febrero, los tambores sonarán con ritmos ancestrales y los faroles iluminarán la alegría carnavalera de los danzantes y del público que estará disfrutando en la calle 84 el desfile Noche de Faroles y Tambores que organiza la Fundación de Arte y Folclor del Atlántico (Fayfa).

Además de su gran trayectoria como maestra de la tradición y la salvaguarda, Carmen Meléndez es una de las fundadoras de Fayfa, organización cultural creada por artistas para artistas del Carnaval de Barranquilla, con el propósito de abrir nuevos espacios para la preservación de la Fiesta que es Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

“Doy gracias a Dios por la existencia de una organización como Fayfa y mucho más en este 2026 donde he sido escogida para homenajearnos por los 50 años de Palma Africana. Estoy muy agradecida y muy alegre”, afirmó Carmen Meléndez.

Por su parte, Soley del Castillo, directora de Fayfa, hizo un especial reconocimiento a la permanente labor de Carmen Meléndez por preservar la identidad ancestral de la cultura caribeña. “La maestra Carmen Meléndez es un ejemplo de disciplina y amor por el Carnaval de Barranquilla, lo que ha demostrado con creces durante las cinco décadas en las que ha dedicado su vida a preservar la tradición”, indicó.

De igual manera, la Directora de Fayfa agradeció el apoyo de la Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio que, mediante el Portafolio de Estímulos, respalda los desfiles del Carnaval de la 84.

El desfile Noche de Faroles y Tambores iniciará a las 7 de la noche y estará encabezado por las danzas de tradición, seguidas de comparsas con elementos de tradición, comparsas de fantasía, disfraces, letanías y Bandas de Marcha de instituciones educativas de la ciudad y el departamento.

El recorrido iniciará en la Cra. 47 con calle 84, seguirá derecho hasta la Cra. 64 donde se desvía para finalizar en el Parque de la Electrificadora.

Desfile de Fides

Como en años anteriores, la Fundación de Arte y Folclor del Atlántico pone a disposición del Carnaval de Fides la logística del Carnaval de la 84 para el desfile que realizan en horas de la tarde, como una gran antesala a la Noche de Faroles y Tambores.

“El desfile de Fides representa un gran aporte a la salvaguarda del Carnaval de Barranquilla porque nos demuestran que no hay limitaciones para vivir y gozar de esta gran Fiesta”, expresó Soley del Castillo.

Con la Noche de Faroles y Tambores se da inicio a la programación del Carnaval de la 84, que continuará el lunes de Carnaval, 16 de febrero, con el desfile Salvaguarda y Niños en Carnaval y culminará el 17 de febrero con el desfile Martes de Carnaval.

