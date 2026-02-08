Con atuendos multicolores, luminosos, y con la alegría de la esencia ancestral, la tradición engalanó la calle 84 con la Noche de Faroles y Tambores, desfile que fue encabezado por la agrupación folclórica Palma Africana y su directora Carmen Meléndez, como homenaje a sus 50 años de participación en el Carnaval de Barranquilla y por su destacado trabajo para la preservación de las raíces culturales que dan vida a esta Fiesta.

La maestra Carmen Meléndez agradeció a la Fundación de Arte y Folclor del Atlántico – Fayfa- este homenaje. “Lo recibo con mucha alegría y humildad. Además, consciente de que todavía hay mucho por hacer. Mientras tenemos vida es importante tener presente que la vida es para servir y quienes estamos en el arte para, desde el arte, transformar vidas y transformar entornos”, manifestó Meléndez.

Cortesía Fayfa La danza del paloteo se hizo presente.

En la Noche de Faroles y Tambores el público tuvo la oportunidad de disfrutar, en familia, la riqueza folclórica del Caribe colombiano representada por 130 expresiones culturales entre cumbias, comparsas con elementos de tradición, comparsas con elementos de fantasía, disfraces y letanías.

Bandas de marcha

En el recorrido de la Noche de Faroles y Tambores se contó con la presentación de 27 Bandas de Marcha, representantes de diversas regiones del país, así como de Guatemala y Venezuela, las cuales participaron en la cuarta edición del Festival de Bandas de Marcha, bajo la dirección de Javier Urina.

Cortesía Fayfa La madre de todos los ritmos se paseó por la calle 84.

Al finalizar el recorrido, en el Parque La Electrificadora, cada una de las Bandas de Marcha hicieron su presentación en el marco de este festival y fueron galardonadas por la organización.

El Director del Festival de Bandas de Marcha indicó que Fundasur, representante de Venezuela, fue la ganadora en el concurso de coreografías de este festival, debido al ritmo y coordinación de su coreografía, complementada con un excelente vestuario.

Carnaval de la 84

La directora de Fayfa, Soley del Castillo, agradeció a todos los artistas del Carnaval y a las bandas de Marcha por su participación en la Noche de Faroles y Tambores que, cada año, engrandecen el Carnaval de la 84.

“Desde Fayfa seguimos trabajando para fortalecer cada año este espacio del Carnaval de la 84, creado por artistas para artistas del Carnaval y que les permite mostrar al público todo el esplendor de sus coreografías durante todo el recorrido”, expresó Del Castillo.

De igual manera, invitó a seguir participando de la agenda del Carnaval de la 84 que continuará el lunes de Carnaval, 16 de febrero, con el desfile Salvaguarda y Niños en Carnaval y culminará el 17 de febrero con el desfile Martes de Carnaval.