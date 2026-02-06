Barranquilla se prepara para vivir su noche de Guacherna este viernes. Por tal motivo, las autoridades distritales realizaron la instalación de un Puesto de Mando Unificado para garantizar el normal desarrollo del desfile de manera preliminar.

Desde este espacio, la Secretaría de Gobierno distrital, en articulación con Control Urbano y Espacio Público, así como los organizadores de Carnaval S.A, llevarán a cabo un monitoreo de lo que pase en la zona que rodea la carrera 44 hasta la 53.

Dicho esto, el recorrido del desfile será saliendo de la carrera 44 con 70 hasta llegar a la calle 53, girará a la izquierda para tomar la calle 53 hasta la carrera 54, doblará a la derecha y continuará hasta la Casa del Carnaval, donde finalizará.

Según el secretario de Gobierno, Angelo Cianci, se han creado distintos espacios de articulación con el fin de realizar una exitosa Guacherna.

“Hemos hecho recorridos preliminares, consejos de seguridad y distintas reuniones entre las distintas entidades de la Alcaldía de Barranquilla, Policía Nacional, Ejército, Carnaval, donde se determinó el número de personas que nos acompañarán para que esta misma sea la más ordenada y la más segura, teniendo un éxito rotundo en esta Guacherna que viene el día viernes en Barranquilla”, dijo.

Es importante resaltar que el dispositivo de seguridad para el evento contará con 1.100 policías y 300 soldados del Ejército.

Además, se tendrán 11 cámaras de videovigilancia a lo largo del recorrido, y 4 drones de la Policía.

También, habrá 5 vehículos policiales en diferentes puntos del recorrido, especialmente para el traslado de personas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ).

Por su parte, las unidades del Ejército estarán ubicadas en puntos focalizados de las carreras 43 y 45 así como en otros sectores donde se requiere mayor vigilancia, principalmente al término del desfile.