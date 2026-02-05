La empresa Air-e Intervenida anunció que este viernes 6 de febrero adelantará trabajos de mantenimiento preventivo en la subestación Centro, como parte de las acciones para fortalecer la confiabilidad del servicio de energía eléctrica en Barranquilla y su área de influencia.

Según informó la compañía, para la ejecución de estas labores se programó una interrupción del servicio entre las 8:00 a. m. y las 11:00 a. m., que impactará a los barrios El Bosque, Evaristo Sourdis, Buena Esperanza, La Ceiba, Cuchilla de Villate, Pumarejo y Ciudad Modesto.

De manera complementaria, Air-e señaló que se realizarán labores de poda y cambio de poste en el circuito SG-02, entre las 8:45 a. m. y las 4:00 p. m., trabajos que requerirán la suspensión del suministro de energía en el corregimiento de Campeche, desde la carrera 13 camino a Polonuevo, así como en las fincas Las Linas, El Descanso, Villa Consuelo, Palmarito, La Ilusión, Palmas Lindas, Techos Rojos, Las Palmeras, El Rodeo, Sagrado Corazón, Los Compadres, Tilija, San Javier, Julia Sofía, Arroyo Grande y La Esperanza.

Lea también: Déficit energético en el país podría incrementar por falta de oferta:Andesco

Adicionalmente, los usuarios ubicados en la carrera 29 con calle 34, en el barrio San Roque, tendrán una interrupción del servicio entre las 8:10 a. m. y las 6:00 p. m., debido al cambio de un poste.

Air-e Intervenida recomendó a los usuarios tomar las medidas necesarias durante los horarios establecidos y reiteró que estos trabajos buscan mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico en la región.

Cabe mencionar que la empresa viene adelantando en Barranquilla y municipios del Atlántico un plan de mantenimiento preventivo y correctivo en subestaciones, circuitos y redes de distribución, con el objetivo de reducir fallas, evitar interrupciones imprevistas y mejorar la estabilidad del servicio de energía eléctrica.

Lea también: Dificultades para transitar por el norte debido a obras en calles 85 y 82

Estas intervenciones hacen parte de los compromisos adquiridos tras la intervención de la compañía, en un escenario marcado por infraestructura eléctrica con alto nivel de desgaste, especialmente en sectores de alta demanda y zonas con crecimiento urbano acelerado.

Air-e ha reiterado que continuará informando de manera anticipada sobre este tipo de mantenimientos, al tiempo que invitó a los usuarios a planificar sus actividades durante los horarios establecidos y a reportar cualquier anomalía una vez se restablezca el servicio.