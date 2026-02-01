El alcalde Baranoa, Edinson Palma, socializó a los residentes de Villa Encanto y San José I los trabajos de construcción, rehabilitación y mejora de las vías urbanas, contemplados dentro de la estrategia Obras para la Gente de su plan de desarrollo.

cortesía

Se trata de 709 metros lineales de pavimento de concreto rígido que abarcan la entrada principal de la Urbanización San José, Etapa I, y Villa Encanto. Incluye, además, un puente de 6 metros de longitud con baranda que conectará ambos sectores.

La inversión es de 3.118 millones de pesos, financiados con recursos del Sistema General de Regalías del municipio. La pavimentación se complementa con obras como la reposición de la tubería del acueducto, así como la instalación de andenes y bordillos.

El mandatario Palma Jiménez, en su encuentro con las comunidades el pasado 27 de enero dijo que, “esta vía no solo facilitará la movilidad, sino que mejorará la calidad de vida y el bienestar de las comunidades beneficiadas, y contribuirá a descongestionar la periferia del municipio”, expresó.

El contrato cuenta con un plazo de ejecución de 6 meses y está a cargo de Asesorías Construcciones Eléctricas y Civiles-Acelec S.A.S. Asimismo, la interventoría la realiza Construcción, Ingeniería y Consultoría Integral de Proyectos – Consingco S.A.S.

La comunidad recibió con beneplácito el inicio de los trabajos, que durante décadas habían pedido. El docente técnico Haizar Hernández afirmó: “Es un beneficio saber que estos sectores tendrán viabilidad y mejorarán las condiciones y la seguridad”. Otro vecino, Rafael Ortega, expresó su entusiasmo por la obra y el puente que conectará los dos barrios.