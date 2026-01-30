La Alcaldía de Soledad adelanta importantes trabajos de infraestructura vial y saneamiento básico en el barrio Ferrocarril, como parte del plan de intervenciones urbanas Soledad Obra Bien, liderado por la Secretaría de Obras Públicas.

Las obras se ejecutan en la calle 25B, entre las carreras 26 y 26A, e incluyen la construcción de 810 metros cuadrados de pavimento en concreto rígido, con el objetivo de mejorar la movilidad y las condiciones de tránsito en ese sector del municipio.

De manera complementaria, el proyecto contempla la instalación de 164 metros lineales de redes de alcantarillado, junto con 36 conexiones domiciliarias, así como 160 metros lineales de redes de acueducto y 36 acometidas de agua potable, fortaleciendo el saneamiento básico del barrio.

Este tramo es considerado estratégico debido a su alto flujo vehicular y a la presencia de una dinámica zona comercial y educativa, por lo que las intervenciones impactarán de forma directa la seguridad vial y la calidad de vida de residentes, comerciantes y estudiantes.

El secretario de Obras Públicas, José Carlos Galindo, destacó que esta intervención responde a una deuda histórica con la comunidad, al señalar que la vía no había recibido atención en más de 30 años, y reafirmó el compromiso de la administración de la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez con la renovación de la malla vial del municipio.

Estos trabajos por parte de la Alcaldía hacen parte del compromiso que se tiene con la ciudad, mediante el cual la administración municipal continúa avanzando en el mejoramiento,la malla vial y los servicios públicos.

