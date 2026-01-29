La Gobernación del Atlántico presentó oficialmente el Plan de Descuentos en Estudios Superiores, una estrategia orientada a ampliar el acceso y la permanencia en la educación superior de los habitantes del departamento, mediante alianzas con 25 instituciones privadas de educación superior.

La iniciativa, que hace parte del programa ‘Jóvenes para el Mundo’, permitirá a jóvenes y profesionales acceder a descuentos que oscilan entre el 15 % y el 60 % en programas técnicos, tecnológicos, profesionales, especializaciones, maestrías y doctorados, de acuerdo con la oferta y disponibilidad de cada institución.

Durante el lanzamiento, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, señaló que la estrategia busca reducir las barreras económicas que históricamente han limitado el acceso a la educación superior. “Estamos construyendo un sistema educativo más incluyente, con apoyos reales para quienes desean estudiar y formarse, a pesar de las dificultades”, afirmó.

El mandatario explicó que el plan se articula con el Plan de Desarrollo Departamental 2024–2027 Atlántico para el Mundo, que prioriza la educación como eje de transformación social y desarrollo económico del territorio.

Por su parte, el consejero para la Educación Superior del Atlántico, Julio Mejía, indicó que los beneficios se mantendrán durante toda la carrera, siempre que los estudiantes conserven un promedio académico superior a 4.0. “Este acuerdo con las universidades privadas amplía las oportunidades tanto para bachilleres como para profesionales que buscan continuar su formación”, precisó.

Manuel de Jesús Sarmiento Quintero fue el primer beneficiario del plan y destacó el impacto de la iniciativa. “Este apoyo representa una oportunidad real para quienes soñamos con estudiar y no contamos con los recursos suficientes”, expresó.

Desde el sector académico, las universidades aliadas resaltaron el alcance de la estrategia. Viviana Garavito, directora de Alianzas Institucionales de la Corporación Universitaria de Asturias, afirmó que el programa está alineado con el objetivo de democratizar la educación de calidad. En el mismo sentido, Tatiana Bolívar Basile, directora de Extensión de la Universidad Simón Bolívar, señaló que el acuerdo fortalece la formación de talento humano competitivo para responder a los retos del desarrollo regional.

Como parte del lanzamiento, las 25 instituciones firmaron un acta de compromiso para la consolidación del Ecosistema de Innovación – Atlántico para el Mundo, que busca articular esfuerzos para mejorar el acceso, la permanencia y la calidad de la educación superior en el departamento.

Los interesados en acceder al beneficio deben ingresar a la plataforma habilitada por la Gobernación del Atlántico, seleccionar la institución y el programa académico de su interés y verificar la disponibilidad de cupos con cada universidad.

La administración departamental destacó que esta iniciativa se suma a los avances educativos del Atlántico, que en 2024 registró una tasa de cobertura en educación superior del 57,73 %, por encima del promedio nacional, y un aumento en la matrícula de programas de posgrado.

