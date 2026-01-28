Compartir:
Por:  Redacción Locales

Con el objetivo de mejorar el servicio en los municipios del sur del Atlántico, la empresa Air-e anunció que se ejecutarán trabajos de mantenimiento preventivo este jueves en las subestaciones Manatí y Campo de la Cruz.

En ese sentido, estas labores requerirán la suspensión del suministro de energía entre las 7:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Los sectores que se verán afectados por estos cortes de luz serán Candelaria, Manatí, Bohórquez, Carreto, Leña, Campo de la Cruz, Suan, Santa Lucía, Las Compuertas y Algodonal.

Por otro lado, una vez culminen los trabajos se reestablecerá el servicio de manera gradual en cada sector.

La empresa Air-e Intervenida invitó a los usuarios a mantener la calma mientras se desarrollan los trabajos.

Además, ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, sugirió a la comunidad comunicarse llamando a la línea 115 o a través del portal web www.air-e.com.