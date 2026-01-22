En el departamento de Bolívar, la empresa Afinia entregó este jueves dos nuevos megaviveros autosostenibles que fortalecerán directamente los procesos de restauración ecológica con la capacidad para producir 25 mil plántulas anuales.

Estas estructuras, construidas por la compañía, hacen parte del cumplimiento responsable de sus obligaciones de compensación ambiental y fueron entregadas a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique

En ese sentido, los megaviveros cuentan con zonas de germinación, acopio de materiales y reservorios de agua, además de estructuras bioclimáticas desmontables, diseñadas para adaptarse a las condiciones climáticas del Caribe, favoreciendo la ventilación y garantizando una adecuada protección solar.

Asimismo, incorporan sistemas de energía solar fotovoltaica que abastecen los equipos internos y disminuyen la dependencia de la red eléctrica convencional.

Según el gerente general de Afinia, Ricardo José Arango, más allá de su función productiva, estos Megaviveros “se consolidan como espacios comunitarios y educativos que integran a instituciones educativas, organizaciones locales y líderes sociales, fortaleciendo capacidades técnicas y generando apropiación territorial”.

Arango también destacó que: “antes de la entrega, Afinia desarrolló en octubre de 2025 un ciclo de formación dirigido a las organizaciones anfitrionas y que la compañía continúa brindando acompañamiento técnico para asegurar la operación eficiente y la sostenibilidad de estos espacios”.

De esta manera, las plántulas de los megaviveros serán destinadas para proyectos de reforestación, iniciativas de infraestructura verde en zonas urbanas y rurales —incluidas aquellas promovidas por la comunidad—, procesos de educación ambiental y emprendimientos locales.

Algunas de estas estructuras se ubicarán en el municipio de Loma de Arena y otro en en Las Piedras, corregimiento de San Estanislao de Kostka.

Compromiso ambiental

En Loma de Arena, municipio de Santa Catalina, Cardique asignó la administración del Megavivero a la Federación de Pescadores y Agricultores Afrodescendientes de Loma de Arena (FEPESAAL), organización con amplio arraigo territorial y reconocida trayectoria en proyectos de economía azul y gestión sostenible de ecosistemas costeros y ribereños.

Esta asociación participó activamente en todo el proceso de desarrollo del proyecto, aportando conocimiento local y acompañando la definición de su ubicación, requerimientos y operación futura.

Se espera que las plántulas producidas apoyen la restauración de manglares, zonas ribereñas y sistemas productivos, fortaleciendo encadenamientos económicos locales y promoviendo prácticas ambientales responsables entre pescadores y agricultores.

Mientras tanto, en San Estanislao de Kostka se delegó la administración del Megavivero a la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras, que podrá integrarlo como herramienta pedagógica para fortalecer los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE).

Cabe resaltar que docentes y estudiantes de esta institución participaron en las jornadas de formación impartidas por Afinia. La institución también impulsa iniciativas educativas orientadas a la sostenibilidad, apoyadas en estrategias innovadoras y herramientas digitales que fortalecen la formación agropecuaria y su conexión con la protección del ambiente.