El pasado 20 de enero, el Nuevo Hospital Barranquilla cumplió un año desde que reabrió sus puertas para brindar una salud integral a los barranquilleros. A través de su cuenta en X, el alcalde Alejandro Char destacó el beneficio que viene brindando el centro médico.

“Más que cifras, son vidas salvadas, enfermedades atendidas y familias tranquilas. Así seguimos fortaleciendo la salud de nuestra ciudad y cuidando a nuestra gente, con talento humano comprometido y tecnología de punta. Vamos por más”, afirmó el alcalde en su publicación de X.

En su primer año de renovación, el Nuevo Hospital Barranquilla ha atendido a más de 300.000 pacientes a través de servicios oportunos y de calidad en medicina general, especialidades, atención ambulatoria, cirugías y apoyo diagnóstico.

Durante este periodo, el hospital ha respondido a la alta demanda en áreas como cardiología, psicología, odontología, ecografías, laboratorio clínico y enfermería, además de miles de atenciones en triage, egresos hospitalarios y cirugías realizadas.

La cobertura de este nuevo hospital ha sido fundamental para comunidades de barrios tradicionales como San Roque, Loma Fresca, Lucero, Chiquinquirá, Barrio Abajo, Rebolo y el Centro, así como para pacientes referenciados de toda la región Caribe.

En su primer año tras la renovación, la institución registró una alta demanda de servicios de salud, reflejada en miles de atenciones en distintas áreas. En medicina general se realizaron 18.827 consultas, mientras que el servicio de ecografías atendió 6.618 pacientes. En odontología se prestaron 3.733 atenciones y en nutrición clínica, 1.951.

Las especialidades también mostraron un flujo constante de usuarios: cardiología reportó 5.113 consultas y psicología, 2.516. A esto se suman 6.387 procedimientos en laboratorio clínico, 1.515 atenciones en higiene oral y 1.653 servicios de enfermería. En total, se registraron 45.108 atenciones ambulatorias.

En cuanto a los servicios hospitalarios, durante este periodo se entregaron 195.653 fórmulas de hospitalización a través de la farmacia. Además, se realizaron 32.293 atenciones en triage, se contabilizaron 8.152 egresos hospitalarios y se llevaron a cabo 2.912 cirugías, cifras que evidencian el impacto y la capacidad operativa de la institución tras su reapertura.