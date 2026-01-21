Más de 450 proyectos de infraestructura vial, saneamiento básico, ordenamiento de playas y desarrollo económico se desarrollarán durante el presente año en los municipios del Atlántico, en el marco del Plan de Desarrollo Departamental que este martes fue presentado por el gobernador Eduardo Verano.

“La modernidad avanza por todo nuestro departamento, y tenemos que llevarla a través de vías. Entonces tenemos un plan de más de 150 kilómetros de nuevas carreteras como las que ya estamos haciendo con la doble calzada de Juan Mina, la sexta entrada hacia Malambo, la Circunvalar de Baranoa, la vía Salgar-Usiacurí, entre otras, que nos traerán conectividad y desarrollo agroindustrial”, declaró.

En esa misma línea, el mandatario se refirió a los sistemas de acueducto y alcantarillado que avanzan en el departamento.

“Nos proyectamos a alcanzar un 100 % de cobertura de agua y 85 % de acueducto en los municipios. Por tal motivo, estamos trabajando en la optimización del acueducto de Galapa y el acueducto de Pital de Megua, Baranoa, así como los alcantarillados de Palmar de Varela, de Candelaria y los corregimientos”, comentó.

Verano también mencionó que una de las metas en el departamento es aumentar la cobertura de acceso a la educación superior de un 59 % a un 64 %.

“Alcanzaremos cerca de 10 mil cupos gratuitos en todo el departamento hasta 2027 con un convenio con la Institución Universitaria de Barranquilla, la cual ya tiene una sede en colegios de Campo de la Cruz, Santo Tomás y Baranoa”, detalló.

Inversiones proyectadas

La administración departamental informó que para este año se implementará el Plan de Acción en Salud con un presupuesto de $49.916 millones, que será destinado para obras como el Hospital de Puerto Colombia y la UCI Pediátrica de la ESE UNA.

Según Cecilia Arango, secretaria de Planeación del departamento, este modelo en salud seguirá impactando a más de 1.5 millones de habitantes en los municipios.

“Lo principal es la prevención, que se fortalezca la salud mental, seguridad alimentaria y enfermedades crónicas. De esta manera, la inversión en lo público se concentrará en la red hospitalaria, salud digital y en modelos rurales para recorridos casa a casa en las zonas vulnerables”, afirmó.

También mencionó que el departamento lanzará la Política Pública de Discapacidad 2026–2036. Entretanto, otra de las proyecciones es la puesta en funcionamiento de los tres grandes asilos del Atlántico con una inversión de $1.144 millones provenientes de la Estampilla Pro-Adulto Mayor.

Posicionamiento en el país

La articulación entre lo público y lo privado ha sido clave para el posicionamiento del departamento a nivel nacional en diferentes ámbitos de desarrollo y transformación.

En lo que respecta a la pobreza multidimensional, la administración departamental informó que se redujo de un 12 % a un 9,5 %.

Las cifras de las autoridades departamentales también indicaron que los municipios crecieron 25,9 % en ingresos tributarios, una cifra por encima del promedio nacional. Mientras tanto, el impuesto de industria y comercio aumentó en un 40 %.

Al respecto, los gremios mostraron su respaldo al paquete de obras que se ejecutarán en el departamento.

“La transformación en vías, servicios públicos, educación y conectividad se traduce en mayores oportunidades para la población. Además, hay un proceso ordenado, con diálogo permanente entre el sector público y privado, que genera confianza y competitividad”, resaltó Alberto Vives, gerente de la ANDI Atlántico.

Anuncian comité para formular nuevo Plan de Ordenamiento Territorial

La transformación del Atlántico se proyecta hacia un futuro más sostenible desde los territorios. Por este motivo, las autoridades departamentales, gremios y organismos concordaron en la creación de un comité de coordinación interinstitucional que dé cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial de los próximos 50 años.

Dicho grupo pretende generar una visión compartida de algunos ejes claves como la conservación de la biodiversidad, la gestión integral del agua, y la transformación de las áreas rurales como sistemas productivos y una red de ciencia, innovación y tecnología.

“En Colombia de los 31 departamentos solo hay 10 planes de ordenamiento aprobados, y hoy queremos emprender este camino”, dijo Verano. Por este motivo, la Gobernación, la Cámara de Comercio de Barranquilla, y otras entidades firmaron un acuerdo colectivo para la puesta en operación de este comité.

Obras en la Gran Vía, cerca de su fin

El gobernador Eduardo Verano confirmó que las obras del deprimido de la Gran Vía, en el sector del Corredor Universitario, culminarán en los próximos cuatro meses.

“Lo que tenemos en la cabeza es la determinación de que entre junio o julio debe estar terminada la Gran Vía, en la parte que corresponde al deprimido, por la zona de Le Champs. Es un paso a desnivel que se ha tomado más tiempo del previsto”, comentó.

Actualmente, las obras del deprimido cuentan con un avance del 43 %, mientras que también se contempla la culminación de un puente peatonal frente a la Universidad San Martín y la rotonda a la altura de la Universidad del Atlántico.