Este miércoles se llevó a cabo la primera Mesa de Seguimiento a las estrategias de seguridad del 2026, en la cual también se planteó por parte de la fuerza pública el dispositivo de vigilancia y control para el partido de la final de la Superliga entre Junior e Independiente Santa Fe, este jueves en el estadio Metropolitano.

En la Comisión Local de Fútbol se tomó la decisión de no permitir el ingreso de barras visitantes y de prohibir el uso de material pirotécnico dentro del escenario.

“A través del análisis del comportamiento de la hinchada y todo el dispositivo de seguridad, se tomarán decisiones para definir la estrategia para el partido entre Junior y Tolima del domingo”, señala la información compartida.

El Distrito anunció más de 120 funcionarios de diferentes dependencias y oficinas de la Alcaldía distrital estarán dispuestos para el normal desarrollo del evento deportivo.

Por su parte, Policía Metropolitana de Barranquilla dispuso de 1.300 hombres y mujeres para la custodia del estadio Metropolitano, dispositivo que será monitoreado desde el Puesto de Mando Unificado que se instalará a las 4:00 de la tarde. Es de anotar que la apertura de puertas será a las 4:30 p.m.

“Se les recomienda a los hinchas asistir al estadio en transporte público, teniendo en cuenta que no estará habilitado el parqueadero. Se invita a los aficionados a utilizar Transmetro, que tendrá una operación especial, la cual dispondrá de servicios adicionales en la troncal para el retorno de los ciudadanos a las estaciones de las troncales Murillo y Olaya Herrera”, manifestó la Alcaldía.

Los buses serán despachados desde la estación Joaquín Barrios Polo en sentido sur-norte, de acuerdo con la demanda de pasajeros.

Los vehículos estarán habilitados únicamente para el descenso de usuarios en todas las estaciones hasta llegar a Joe Arroyo, donde finalizan su recorrido.

“No tendrán conexión con rutas alimentadoras y no recogerán pasajeros en otras estaciones”, señaló la Alcaldía, que al tiempo manifestó que la seguridad estará asegurada: “Tropas del Batallón de Policía Militar #2 ‘Ciudad de Barranquilla’ custodiarán las estaciones del sistema masivo cercanas al estadio”, informó el Distrito.

Recomendaciones

El llamado por parte de la Alcaldía es claro: “disfrutar con responsabilidad. El consumo moderado de alcohol, el cuidado de los espacios públicos y el control emocional son claves para que la fiesta no se opaque. Barranquilla sabe celebrar con alegría y respeto”.

Las siguientes son las recomendaciones para disfrutar el partido de manera responsable y ejemplar:

Priorizar el uso del transporte público. Esto reduce la congestión, mejora la movilidad y contribuye a una ciudad más ordenada.

Respetar las normas de tránsito, a los peatones y al personal de orientación también es jugar en equipo.

Vestir los colores del Junior es identidad y orgullo, pero el verdadero triunfo está en respetar a todos. El fútbol se vive con respeto, no con agresión.

El compromiso entre ‘Tiburones’ y ‘Cardenales’ está pactado para jugarse desde las 7:30 de la noche.