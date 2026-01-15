La Policía Metropolitana de Barranquilla y el equipo de la Alcaldía Distrital han diseñado un dispositivo especial de seguridad y convivencia ciudadana con motivo de la final de la Superliga entre Junior e Independiente Santa Fe, programado para la noche de este jueves en el estadio Metropolitano, que abrirá sus puertas a las 4:30 p. m. m.

Según lo anunciado por la Mebar, un total de 1.300 efectivos, hombres y mujeres de la institución, serán desplegados en Barranquilla y su área metropolitana, “con cobertura estratégica en los alrededores del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, zonas de concentración de aficionados, sitios turísticos, bares, discotecas, sector comercial, corredores viales, así como en barrios y zonas residenciales, con el fin de garantizar la tranquilidad de propios y visitantes”.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, reiteró el “llamado a la tolerancia, el respeto y el buen comportamiento entre los hinchas, e invitó a vivir este evento deportivo en un ambiente de paz y seguridad”.

Drones y cámaras

Adicionalmente, como parte de las estrategias de seguridad, este despliegue humano estará acompañado de las herramientas tecnológicas de las cuales dispone el componente tecnológico y aéreo, así como el dispositivo cuenta con el apoyo de drones de vigilancia y el helicóptero Halcón.

Estas herramientas realizarán “monitoreo permanente antes, durante y después del encuentro deportivo, fortaleciendo la capacidad de reacción, el control territorial y la prevención de hechos que afecten la seguridad ciudadana”.

El operativo incluye, además, “registros preventivos, patrullajes a pie y motorizados, planes de control en establecimientos abiertos al público, acompañamiento ciudadano y vigilancia permanente a través del sistema de cámaras de seguridad, con el objetivo de prevenir alteraciones al orden público y promover la sana convivencia”.

Prohibición de pólvora

En la misma línea, para proteger la convivencia en el escenario deportivo, la Alcaldía de Barranquilla, en compañía de los líderes de las barras más representativas de la ciudad, hicieron un llamado a evitar el uso de pólvora y mantener una buena convivencia de cara al duelo de la final de la Superliga entre Junior e Independiente Santa Fe.

En el marco de la final contra el Deportes Tolima, en diciembre, el ‘Metro’ se convirtió en una verdadera caldera debido a la utilización masiva de elementos pirotécnicos. Sin embargo, su afectación a la salud pública fue bastante alta, tal como lo reportaron las autoridades sanitarias.

El 16 de diciembre, día que se jugó el último ‘round’ de la final de la Liga, se registraron siete casos de quemados en la ciudad, lo cual equivale a un aumento del 700 % con respecto al periodo anterior; es decir, 2024.

Uno de los elementos que causó mayor número de afectaciones reportadas fueron las bengalas, con el 24,4 % de los casos contabilizados en el Distrito.

En ese sentido, la Alcaldía pidió: “Cantos, banderas, bombos y pasión” como “los acompañantes perfectos para alentar al equipo” y recordó que “el uso de bengalas y cualquier tipo de pólvora está prohibido en el estadio”.

Carlos Buelvas, miembro de la Banda de los Kuervos, expresó que: “El ‘Metro’ no es solo un estadio. El ‘Metro’ es nuestra casa. Por eso, cuidarnos entre nosotros también hace parte de ser un buen hincha. En medio de una tribuna llena, la pólvora puede causar quemaduras, asfixias y accidentes que nadie quiere”.

A su turno, William Nevado, perteneciente al ‘Frente Rojiblanco Sur’, pidió que “este 15 de enero vamos a despedir al ‘Metro’ de una forma especial. Vamos a alentar y apoyar a nuestro equipo sin usar pólvora. Junior se alienta con cantos, con banderas, con los bombos y con la pasión que nos ha caracterizado”.

Cabe anotar que, desde mediados del mes de diciembre, se puso en marcha el proceso de renovación del escenario deportivo, con el fin de ampliar su capacidad para albergar la final de la Copa Sudamericana, en el mes de noviembre de este año.

Parqueadero no estará disponible

Con motivo de las obras de remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez , el parqueadero del escenario, ubicado en el sector occidental, no estará en funcionamiento para el público, teniendo en cuenta que este ya ha sido intervenido por parte de la empresa contratista que realizará las obras. Por lo tanto, la Alcaldía recomienda a los ciudadanos que vayan asistir utilizar el transporte público de la ciudad y llegar con tiempo al escenario deportivo para evitar aglomeraciones y facilitar el ingreso de los hinchas al recinto.