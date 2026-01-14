La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer este lunes las cifras logradas durante el puente festivo del día de los Santos Reyes en materia de movilidad en la Terminal Metropolitana de Transportes, donde hubo un notable repunte.

Según el Distrito, durante esta operación especial, la “Terminal Metropolitana de Transportes reportó un incremento del 5% en el volumen de pasajeros movilizados, consolidando una dinámica favorable en la demanda del servicio. En total, se despacharon 7.345 buses y se movilizaron más de 280.000 personas hasta el cierre del puente festivo”.

La Alcaldía destacó que “el comportamiento ordenado de la operación y el compromiso de las empresas transportadoras y del personal operativo”, al tiempo que “se reitera el llamado a los viajeros a planear con anticipación sus desplazamientos, adquirir tiquetes en puntos autorizados y atender las recomendaciones de seguridad”.

Mejoría en la infraestructura

Por otro lado, la Alcaldía recordó que la Terminal avanza en un proceso de mejora de las instalaciones: “entre ellas los baños, la plataforma de descenso, mantenimiento de las plataformas de salida, que redundaron en el alto flujo de pasajeros a finales de 2025 y en este comienzo de 2026”.

Adicionalmente, “se implementó un software de gestión documental para la seguridad ciudadana, pasando de tener 26 a 80 cámaras, para mayor seguridad de los usuarios”, cerró.