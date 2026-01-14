Comienzan las obras de construcción de la Calle 17 de Baranoa, un proyecto vial contemplado dentro del Plan Vial Departamental 2024–2027 de la Gobernación del Atlántico, y que fue concebido para fortalecer la conectividad entre el oriente y el occidente del Atlántico, además de consolidar al municipio como un nodo estratégico del desarrollo regional.

La obra, que cuenta con una inversión total de $18.160 millones y es ejecutada por el Consorcio Vías Baranoa 2025 e interventoría del Consorcio Intervial Baranoa 2025, permitirá la prolongación de la Calle 17 hasta la Vía La Cordialidad, convirtiéndose de esta forma en una nueva entrada estratégica al municipio.

El propósito es intervenir 823,98 metros lineales de infraestructura vial, con tramos en calzada doble y sencilla, construidos en una superficie de rodadura en concreto hidráulico de 20 centímetros, garantizando así la mayor durabilidad y mejores condiciones de circulación vehicular.

Por su parte, el gobernador Eduardo Verano explicó que la obra no responde a una intervención aislada, sino que es parte de un diseño integral de infraestructura que articula distintos corredores viales con criterios de planeación urbana, productividad y crecimiento económico para el departamento.

“Lo que estamos haciendo hoy en Baranoa no son obras aisladas. Es un conjunto de proyectos integrados, pensados con un diseño urbanístico para todo el departamento, como una especie de estrella en la que Baranoa es el centro, de tal manera que por este municipio vamos a conectar, de manera responsable, polos de desarrollo del oriente con el occidente para un Atlántico más productivo”, afirmó.

Además de la pavimentación, el proyecto incluye obras de infraestructura complementaria orientadas a mejorar la seguridad vial y mitigar riesgos ambientales.

Entre ellas se encuentran la construcción de un puente vehicular tipo viga-losa de 22 metros de longitud, un muro de contención en gavión en el sector del Arroyo Grande; dos box culvert de 19,1 metros como obras de drenaje transversal, y por último, carriles de aceleración y desaceleración para mejorar la seguridad vial.

A su vez, el mandatario sostuvo que Baranoa ocupa una posición central dentro del mapa vial del departamento, por lo que fortalecer su conectividad tiene impactos directos en la movilidad hacia Barranquilla, Sabanalarga, la zona costera y otros municipios del Atlántico.

“Baranoa está en el corazón del Atlántico. Lo que hagamos aquí se refleja hacia Barranquilla, hacia el mar, hacia Sabanalarga y hacia los demás corredores. Por eso tenemos que darle la infraestructura de una ciudad importante, como un compromiso real”, agregó.

Desde el ámbito local, Edinson Palma, alcalde de Baranoa destacó que la Calle 17 representa una solución esperada por la comunidad y un paso decisivo para proyectar al municipio como una ciudad intermedia con mayor competitividad.

“Espectacular, una obra que no solamente se trata de construir una vía, sino el desarrollo económico de Baranoa. Esto realmente es sensacional, esto va a proyectar a Baranoa hacia el futuro a consolidarla como la ciudad intermedia que todos los baranoeros queremos y soñamos”, señaló el alcalde.

Para líderes comunitarios, el impacto del proyecto va más allá del tránsito vehicular, al ampliar las oportunidades para el comercio, el impulso del corredor gastronómico municipal y facilitar la creación de pequeños negocios en sectores residenciales aledaños.

“Indudablemente esta obra va a ser de mucho impacto, sobre todo en la parte comercial, porque si bien conocemos el corredor de venta de comidas aquí en Baranoa, con la conclusión de esta obra ese sector se va a extender más y llegará a nuestro barrio”, aseguró Carlos Sanjuan, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio 20 de Julio.

El Plan Vial Departamental 2024–2027, que contempla una inversión global de $876.000 millones y más de 115 kilómetros de vías nuevas y mejoradas, busca consolidar una red vial que conecte municipios, fortalezca la economía local y siente las bases para un desarrollo urbano más ordenado y sostenible en el departamento.