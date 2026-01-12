Desde la Terminal de Transportes de Soledad, uno de los principales puntos de ingreso y salida de viajeros del área metropolitana de Barranquilla, la Policía Nacional, a través del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio de la ciudad, mantiene presencia permanente con el fin de prevenir y combatir la explotación sexual infantil asociada al turismo y los viajes, en especial durante las épocas festivas.

Las labores, desarrolladas de manera articulada con autoridades locales y el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, contemplan patrullajes preventivos, controles en zonas de alta afluencia y jornadas de sensibilización dirigidas a pasajeros, conductores, prestadores de servicios turísticos y comunidad en general, que frecuenta la terminal en plan retorno.

Por su parte, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que la protección de la niñez es un eje central del dispositivo de seguridad desplegado durante el plan retorno.

“La protección de nuestros niños, niñas y adolescentes es una prioridad institucional. Desde la Policía Nacional seguimos fortaleciendo acciones preventivas en terminales de transporte y zonas turísticas para cerrar cualquier espacio a la explotación sexual y garantizar entornos seguros para quienes visitan y transitan por el área metropolitana” afirmó.

A su vez, durante las intervenciones, los uniformados socializan información clave sobre las consecuencias legales, tanto penales como administrativas, que podrían enfrentar quienes promuevan, faciliten o participen en este tipo de conductas delictivas, así como los canales de denuncia habilitados para reportar situaciones sospechosas.

A través de la Línea de Emergencias 123, la ciudadanía puede denunciar de manera oportuna cualquier situación irregular, previniendo así cualquier delito que atente contra la niñez.

Estas acciones hacen parte del dispositivo integral de seguridad implementado por la Policía Metropolitana de Barranquilla durante el plan retorno del puente de Reyes, que busca no solo garantizar una movilidad ordenada, sino también la protección de los derechos fundamentales de la población más vulnerable.

