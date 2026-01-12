En el marco del plan retorno, tras el cierre del puente festivo de Reyes, la Policía Metropolitana de Barranquilla intensificó los operativos de control y prevención vial en los principales corredores de acceso y salida de la ciudad, con el fin de garantizar una movilidad segura y ordenada de miles de viajeros.

A través de la Seccional de Tránsito y Transporte, uniformados mantienen presencia permanente en las calles, con intervenciones enfocadas a la prevención de comportamientos de riesgo para la vida y la integridad de los actores viales, como lo son la conducción en estado de embriaguez, el exceso de velocidad, el transporte informal y el incumplimiento de las normas de tránsito.

Plan Retorno

Según fuentes oficiales, durante este puente festivo se estima el ingreso de aproximadamente de 69.518 vehículos y la salida de 61.218, representando un flujo superior a los 130.000 automotores que se movilizan regularmente por las vías de Barranquilla, y medidas necesarias para reducir la siniestralidad, garantizando un regreso a casa sin contratiempos, finalizando las épocas festivas.

Por su parte, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Nacional en Barranquilla, señaló que el objetivo principal del operativo es la protección de la vida.“Estamos intensificando los controles en los principales corredores viales para proteger la vida de los ciudadanos. Hacemos un llamado a la corresponsabilidad de todos los actores viales, porque el respeto por las normas de tránsito es fundamental para evitar siniestros y salvar vidas”, afirmó.

A su vez, la policía metropolitana reiteró el llamado a la corresponsabilidad ciudadana. Antes de emprender carretera y dar inicio al plan retorno, los viajeros deben tener presente; revisar las condiciones de sus vehículos, portar la documentación al día, respetar los límites de velocidad, realizar pausas activas durante trayectos largos, y acatar las indicaciones impartidas por las autoridades de tránsito.

Asimismo, se encuentra habilitada la línea #767, a través de la cual los ciudadanos pueden consultar información en tiempo real sobre el estado de las vías, con el propósito de orientar una movilidad segura durante este puente festivo.

