Ponedera se suma a lista de los municipios del Caribe que apuestan por la implementación de la inteligencia artificial a través del software AtlantIA, como herramienta clave para el tratamiento y actualización de la información relacionada con procesos judiciales, de forma más ágil y eficiente.

Lea aquí:Reportan aumento de casos por dengue en el Caribe colombiano

La iniciativa, impulsada por la Gobernación del Atlántico, había sido puesta en marcha en noviembre de 2025 en el municipio de Repelón, en conjunto con la Secretaría Jurídica departamental, la cual estuvo a cargo de la capacitación y asesoría de los funcionarios municipales encargados de operar el sistema.

Cortesía

Modernización de la información

Siendo el 2026 el turno del municipio de Ponedera, Rachid Nader, Secretario Jurídico del Atlántico, destacó el alcance del sistema, implementado en el marco de la política de complementariedad administrativa hacia los distintos municipios del departamento y que ha sido construido de manera progresiva junto a programadores especializados.

“Este software lo hemos implementado desde hace un año y hemos construido conjuntamente con programadores, incluyéndole en su base de datos todas las sentencias y jurisprudencia que han sido objeto del departamento durante los últimos 20 años. A partir de ello, hemos construido un sistema robusto de proyección de documentos jurídicos en pro de la defensa de nuestra entidad territorial”, manifestó el funcionario.

A su vez, reiteró que la inteligencia artificial no reemplaza el criterio profesional, pero sí permite hacer mucho más eficiente y eficaz la labor jurídica.

“Por ejemplo, el ahorro en tiempo en la proyección de documentos, este es un software que proyecta documentos con una superlatividad que ninguna razón humana puede hacerlo directamente. Revisa 30 documentos, por ejemplo, en 30 segundos. Nosotros como humanos, ¿cuánto nos demoraríamos revisando 30 documentos?”, sostuvo.

El funcionario añadió que uno de los principales retos es la capacitación de profesionales jurídicos, con el fin de que adquieran destrezas en la manera de abordar la inteligencia artificial con la información requerida, formulando correctamente las solicitudes para obtener mejores resultados; qué es lo que necesitan, quiénes son, para qué lo necesitan, por qué lo necesitan y cómo lo necesitan, entre otras.

Lea además:Casas renovadas en San Pedro Alejandrino: avanza mejoramiento de vivienda en barrios de Barranquilla

Por su parte, Caroline Torres, alcaldesa encargada de Ponedera, destacó que este paso de modernización administrativa tras la adopción de AtlantIA, permitirá una atención más oportuna y una gestión más eficiente de los asuntos legales del municipio.

“Esta herramienta nos va a permitir dar respuestas más oportunas, además de agilizar nuestros procesos a nivel jurídico. Así que nos enorgullece que estemos dentro los pioneros de esta herramienta”, afirmó la funcionaria.

AtlantIA también adoptada por parte de las administraciones departamentales de Bolívar y La Guajira, como parte funciones interinstitucionales realizada por la Gobernación del Atlántico de manera continua con otros entes territoriales.

Lea también: ¿Para qué Policía Metropolitana de Soledad y Malambo?