Con la entrega de pisos nuevos, cocinas renovadas y redes eléctricas seguras, familias del barrio San Pedro Alejandrino, al suroccidente de la ciudad, dieron bienvenida con puertas abiertas al 2026, dejando atrás años de deterioro que caracterizaba a su inmuebles.

A través del programa de Mejoramiento de Vivienda, estrategia impulsada por la administración distrital y que se posiciona como alternativa de transformación urbana integral, se interviene directamente en los hogares de los estratos 1 y 2 que presentan condiciones precarias de habitabilidad, sin la necesidad de desplazar a las familias ni alterar su dinámica comunitaria de por medio.

Renovación integral

Durante el recorrido por las viviendas renovadas, el alcalde Alejandro Char acompañó a los beneficiarios y destacó el impacto que el mejoramiento de vivienda no solamente eleva la calidad de vida, sino que también incrementa el valor de los predios y fortalece el tejido social en los barrios tradicionales de la ciudad.

“De nuevo acá en los barrios lindos de Barranquilla, entregando mejoramiento de vivienda, poniendo las casas bien bacanas, con su cocina nueva, sus baños nuevos, sus pisos nuevos, electrodomésticos y todas las redes eléctricas nuevas. Las casas se valorizan, la familia vive contenta y se cumplen los sueños”, expresó.

En ese sentido, las casas se convierten en espacios más seguros y funcionales, lo que impacta directamente en la salud, el bienestar y la convivencia familiar de los hogares Barranquilleros, generando un efecto positivo en el entorno inmediato, mejorando la imagen visual de su comunidad.

“¡Qué bonito arrancar el año con el cariño de nuestra gente en San Pedro Alejandrino! Seguimos cumpliendo sueños con el programa de Mejoramiento de Vivienda. Llegamos a transformar más hogares y a cambiar la historia de vida de nuestras familias barranquilleras, con espacios más dignos y seguros. Cada mejora refleja tranquilidad, esperanza y calidad de vida para nuestra gente. Así le damos con toda al inicio de año, cerca de la comunidad y cumpliendo con hechos”, ratificó el alcalde.

Un nuevo comienzo

Desde las casas, la transformación abre un nuevo capítulo sin necesidad de comenzar en otro lugar. Así lo relata Gladys Paternina Castro, una de las residentes beneficiarias, “me siento muy agradecida por este mejoramiento, no me lo esperaba porque lo que era mi casa no es ahora, ya es una casa nueva. La sala, la cocina, el baño y el cuarto estaban destruidos.”

Las personas interesadas en conocer cómo acceder a este beneficio pueden obtener más información a través de la sede de la Alcaldía de Barranquilla ubicada en el paseo Bolívar, donde se brinda orientación sobre los requisitos y el proceso para postularse al programa.

Asimismo, en su página web: Mejoramiento de Vivienda

