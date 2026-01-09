Un nuevo comando de policía, con independencia total del área metropolitana de Barranquilla, será construido y entrará en operación a partir de este año para robustecer el pie de fuerza y la seguridad en los municipios de Soledad y Malambo.

La megaestructura, impulsada desde el Ministerio del Interior a pedido de las autoridades locales, permitirá el asentamiento de cerca de 1.500 efectivos, en todas sus especialidades, para combatir a las bandas criminales que operan en ambos territorios.

Lo anterior teniendo en cuenta el crecimiento poblacional en estos municipios, que al día de hoy superan los 900 mil habitantes, y aumentan los riesgos de convivencia ciudadana.

Dicho esto, el secretario de Gobierno de Soledad explicó a EL HERALDO que desde la Administración municipal se prepara todo para que en un plazo de 2-3 meses se firme una resolución oficial para la puesta en servicio de las labores de este grupo.

“Somos una zona base para las bandas crimianales, de hecho, nuestro territorio es donde más muertos se presentan por crímenes después de Barranquilla, así que por obvias razones tenemos que independizarnos. Tomamos de ejemplo ciudades más pequeñas como Manizales que ya tienen su propio comando, faltábamos nosotros”, declaró.

Agregó que es necesario actuar de inmediato,“así que mientras se avanza en la construcción de la megaestructura, el comando va a operar desde la estación Los Almendros, donde funcionaba antes la Policía del Atlántico. En estos momentos se están haciendo las adecuaciones necesarias para este objetivo, y paulatinamente iremos agrupando a un grupo de uniformados de los 1.500 destinados a esta operación”.

Valencia aclaró que esta es una iniciativa liderada por Soledad, sin embargo, trabajarán con la Alcaldía de Malambo. “Sabemos que la extorsión es el flagelo que más viene afectando a nuestra gente, y desde el Ejército tenemos una estrategia para prevenir y combatir este tipo de casos”.

Sumado a esto, confirmó que el Ministerio del Interior avanza en la definición de las acciones necesarias para la financiación del proyecto, que se canalizarán a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), en articulación con la Policía Nacional.

Enfoque del nuevo comando

Algunos expertos en seguridad y convivencia ciudadana como el profesor Luis Trejos fueron enfáticos en que “si bien este nuevo comando es un paso importante para fortalecer la oferta institucional en los territorios, hay que enfocar los esfuerzos en la judicialización de los criminales”.

Explicó entonces que “debido a que van a lograrse muchas capturas, pero si no se condena a los mismos, el delinquir se va a convertir en un incentivo para que todos reincidan en su mal accionar”.

Según el académico, hay una buena noticia, y es que “este comando tendrá un impacto en todo lo que pasa en las zonas de la vía oriental del Atlántico, las cuales tuvieron un aumento importante de homicidios en sectores como Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela. Entonces esperemos que haya un tipo de incidencia sobre toda esa criminalidad de ese territorio”.