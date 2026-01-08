La transmisión del dengue se ha posicionado como un importante problema de salud pública en los últimos 40 años. Las aguas estancadas, la acumulación de basuras, las altas temperaturas y las lluvias, son algunos de los factores que impulsan su propagación.

Precisamente, esta serie de detonantes se presentan frecuentemente en la región Caribe colombiana, lo que nos convierte en uno de los territorios con altos riesgos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), en el Boletín Epidemiológico de la semana 52 establecieron que hay un aumento en la transmisión del virus en la región Caribe.

En principio, del 21 al 27 de diciembre, se reportaron 2.053 nuevos casos de dengue en todo el país.

Y en el último periodo analizado (semanas epidemiológicas 48 a 51 del 2025) el 58,0 % de los casos se concentran en Cartagena, Santa Marta, Santander, Meta, Cesar, Norte de Santander, Barranquilla y Atlántico.

También evidenciaron que durante este mismo periodo evaluado, correspondiente a las semanas epidemiológicas 48 a 51 de 2025, algunas entidades territoriales presentaron una situación más preocupante. En departamentos como Cesar, Magdalena, Sucre y La Guajira, más del 50 % de los casos reportados fueron clasificados como dengue con signos de alarma o dengue grave, lo que evidencia una mayor severidad de la enfermedad en estas zonas frente al promedio nacional.

En ese orden de ideas, el INS estableció que el evento a nivel nacional se ubica en alerta. Esto corresponde a que, en las últimas semanas del año, observaron un aumento de casos.

Particularmente, entre las semanas epidemiológicas 48 y 51 de 2025, los casos crecieron un 17,5 % en comparación con el periodo anterior.

Cifras del 2025 en Colombia

Según el acumulado, se registraron 123.745 casos, en donde el 61,9% presentaron dengue sin signo de alarma; el 37,1 % sí desarrolló signos de alarma, mientras que el 1% padeció dengue grave.

Es de resaltar que el 57,4 % (71.088) de los casos a nivel nacional durante el año se concentran en Santander, Meta, Córdoba, Norte de Santander, Antioquia, Cartagena de Indias, Tolima, Atlántico y Bolívar.

Precisamente, el Atlántico registró 4.841 casos, y Barranquilla, 3.688. Por otro lado, Córdoba es el departamento con mayores contagios con 10.403; Cartagena tiene 7.222; Bolívar, 4.501; Cesar concentra 4.199; Sucre, 3.695; La Guajira, 3.305; Magdalena, 2.458, y Santa Marta, 1.661.

Sugerencias de Minsalud

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el virus del dengue se identifica con los síntomas de fiebre, dolor en los huesos y dolor de cabeza, dolores en las articulaciones, pérdida del apetito y dolor detrás de los ojos.

Cabe recordar los síntomas de alarma, como decaimiento mayor, permanencia de fiebre, sangrado en las encías y en la orina, moretones en la piel y dolor abdominal persistente.

De esta manera, la cartera ministerial hizo un llamado a la prevención. Algunas de las recomendaciones son eliminar los depósitos de agua que sirven como criaderos de mosquitos, con el fin de reducir su reproducción.

Otra de las medidas principales son cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros, así como tapar adecuadamente los recipientes que almacenan agua.

También calificaron como importante eliminar la basura acumulada en patios y áreas al aire libre, desechar llantas o almacenarlas en sitios cerrados, y lavar y cepillar periódicamente tanques y albercas.

Asimismo, aconsejaron perforar las llantas ubicadas en parques infantiles para evitar la acumulación de agua lluvia, rellenar con tierra los tanques sépticos en desuso, desagües y letrinas abandonadas, y recoger basuras y residuos sólidos en predios y lotes baldíos.

Así como mantener los patios limpios y participar en jornadas comunitarias de recolección de inservibles, ya que también contribuye de manera significativa a la prevención del dengue.

Finalmente, sugirieron a la comunidad utilizar repelentes en las zonas del cuerpo que permanecen descubiertas; usar ropa adecuada como camisas de manga larga y pantalones largos, y emplear mosquiteros o toldillos en las camas.