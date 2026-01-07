Los portuarios e industriales de Barranquilla ya pueden dormir tranquilos. Los recursos para mantener los procesos de dragado del canal de acceso a la zona portuaria de la ciudad están garantizados, tras la firma del otrosí para que la empresa china Shanghai-Panamerican Dredging realice el dragado hasta las últimas semanas del Gobierno de Gustavo Petro.

Así lo confirmó a EL HERALDO María Estela Páez, directora Ejecutiva encargada y Secretaria General de Cormagdalena: “El otrosí al contrato se firmó en diciembre por valor de $47.596 millones, hasta 31 de julio de 2026”.

De esta manera se garantiza que se adelanten los trabajos que le han permitido al canal de acceso conservar una profundidad de más de 10 metros.

Etapa de mantenimiento

En este momento, la draga destinada a las labores en la ciudad, la ‘Xin Hai Ma’, se encuentra atracada en Curazao, donde se le adelantan labores de mantemiento. Este tiempo será aprovechado para poner al día todas las visas de trabajo del personal chino que labora en la mencionada embarcación.

Según explicó María Estela Páez, “debido a que el contrato inicial tenia fecha de terminación a 31 de diciembre de 2025, y el último mantenimiento se dio a mediados de octubre, es normal que la draga deba salir del país para mantenimientos mientras se da la ampliación de los permisos de trabajo de empresas extranjeras en Colombia”.

Añadió que desde Cormagdalena, “actualmente nos encontramos en el proceso de actualización de visados y mantenimientos de los equipos, con el contratista cuenta con un plan de monitoreo de las condiciones del canal”.

Según los estudios advertidos, “estamos en el rango de caudales de equilibrio, sumado a las condiciones actuales que están en transición del Fenómeno del Niño a Neutral con 68 % de probabilidad de favorabilidad en estos tres primeros meses del año, por el comportamiento de la sedimentación para calado estable”.

Una draga suplente llegará en unos días

Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoporturia, manifestó el beneplácito del sector por el otrosí y anunció que ya esperan la otra draga que se ocupará de los trabajos mientras regresa la principal: “Ya ese otrosí está firmado, están legalizadas las pólizas. El actual Gobierno estuvo siempre con presencia del dragado, o sea, le cumplieron a la navegabilidad sobre el río Magdalena. Hay un cambio de draga, van a traer una draga de 6 mil metros cúbicos que debe estar llegando en los próximos 15 días a Barranquilla".