Este martes, una nueva jornada de protesta en el peaje de Sabanagrande para exigir que se aplique la tarifa cero para las categorías 1 y 2, así como el desmonte de las casetas, argumentando un trato desigual frente a otros puntos de cobro que hacen parte de la misma concesión vial.

Los manifestantes recalcaron que, tras el anuncio de la terminación anticipada del contrato de concesión y el inicio del proceso de reversión, en otros peajes como el de Turbaco se eliminó el cobro para vehículos particulares, buses y busetas, mientras que en Sabanagrande la medida no se ha aplicado. Por esta razón, exigen el mismo beneficio y apelan al derecho a la igualdad.

Michael de la Cruz, uno de los voceros de la protesta, señaló que el cobro afecta directamente el desarrollo del municipio: “Estamos pidiendo que la categoría 1 y 2 en cero pesos, como se hizo en otros peajes de la misma concesión. Este peaje ha frenado el turismo y la economía de Sabanagrande. Eventos como el Festival del Pescado no tuvieron visitantes por este obstáculo”.

En el mismo sentido, Rubén Llanos Sarmiento explicó que la inconformidad surge a partir de un comunicado emitido por la Agencia Nacional de Infraestructura, en el que se indicaba que durante el periodo de reversión no se cobrarían tarifas en determinadas categorías.

“Esperábamos que la medida aplicara para todas las casetas del contrato, pero solo se dio en Turbaco. Estamos exigiendo igualdad y el desmonte del peaje antes de julio de 2026”, manifestó.

Los voceros también advirtieron que el costo del peaje, que actualmente supera los 12.000 pesos y se incrementa anualmente, se ha convertido en una barrera para la inversión y la movilidad local. Señalaron que empresas y visitantes evitan el municipio por el costo adicional que implica el paso por la caseta.

Alberto Caballero Contreras, otro de los líderes de la protesta, rechazó señalamientos sobre presuntas solicitudes de dinero a los conductores. “Aquí no se está exigiendo plata. Estamos en una lucha pacífica, pidiendo un derecho justo. Lo que buscamos es que se elimine el cobro y se desmonten las casetas, porque este peaje ha significado un retroceso para la región”, aseguró.

Los manifestantes recalcaron su llamado al Gobierno nacional y a las autoridades competentes para que, una vez el corredor vial pase a manos del Invías, se mantenga la tarifa cero para las categorías 1 y 2 y se avance en el desmonte definitivo del peaje, al considerar que su permanencia sigue afectando el desarrollo económico y social del oriente del Atlántico.