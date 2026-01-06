A través del programa Barrios a la Obra, el alcalde Alejandro Char entregó este martes 300 nuevos metros lineales de vías recuperadas en el sector de Las Palmas.

Durante su recorrido por el barrio, el mandatario aseguró que esta entrega va a mejorar la movilidad y calidad de vida de los ciudadanos.

“Qué rico llegar aquí y verlos sonreír. La gente está contenta, ya no tenemos que pisar barro ni más huecos en Las Palmas. Ya la Policía puede vigilar con más frecuencia, la ambulancia puede entrar. Todo mejora cuando las vías se hacen, a nosotros nos encanta hacer vías porque traen progreso”, declaró.

Puso de presente que: “las obras ejecutadas a través del programa distrital Barrios a la Obra, se realizaron en la carrera 6A entre calles 35A y 37C, donde se adelantaron trabajos de pavimentación y la construcción de andenes y bordillos.

Además, Char mencionó que: “en la carrera 8B, entre calles 34 y 34A, se ejecutaron trabajos de reposición de redes de acueducto y alcantarillado; también se reconstruyeron los andenes y bordillos, y se pavimentó en concreto”.

Sumado a esto, el alcalde anunció que en la novena etapa del programa Barrios a la Obra se intervendrán en total 2.960 metros lineales de vías en Las Palmas: “La buena noticia es que tenemos 17 calles más para entregar aquí en Las Palmas. Nosotros prometimos esto y este gobierno, cuando dice, cumple”.

De esta manera, para Bibiana Reales, quien ha vivido toda su vida en el barrio, ver la calle en buen estado es un buen inicio del año nuevo: “Estoy feliz. Yo desde niña estudié ahí, en ese colegio, y siempre vi la calle en condiciones no tan óptimas. Tenía un declive que, cuando llovía, siempre se quedaba un charquito. había ciertas subidas y bajadas que molestaban”.

Agregó que: “la zona era antes un polvero tremendo, pero mira ahora, qué belleza. O sea, imagínate, inicia el año estrenando la vía, qué felicidad”.