De acuerdo con el calendario electoral para las elecciones de Congreso de la República de 2026, este jueves 8 de enero vence el plazo para la inscripción de ciudadanos que deseen participar en los comicios legislativos de este 31 de marzo.

La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró que este trámite no es obligatorio para todos los votantes y solo deben realizarlo quienes hayan cambiado su lugar de residencia, los ciudadanos que hayan regresado al país de manera permanente, así como aquellos a quienes se les expidió la cédula de ciudadanía antes de 1988 y que aún no aparecen en el censo electoral.

La entidad precisó que los ciudadanos que se inscriban hasta el 8 de enero de 2026 podrán votar tanto en las elecciones de Congreso como en las presidenciales. En cambio, quienes realicen la inscripción después de esta fecha y hasta el 31 de marzo de 2026 solo podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales.

Inscripción de ciudadanos en Colombia

Los colombianos residentes en el país pueden realizar el trámite de inscripción en las sedes de la Registraduría Nacional a nivel nacional, así como en puntos habilitados en lugares estratégicos de ciudades capitales e intermedias, como centros comerciales y sitios de alta afluencia.

Además, se desarrollan campañas móviles de inscripción en universidades, plazas y centros comerciales de distintas regiones del territorio nacional.

Inscripción de colombianos en el exterior

Los colombianos que residen fuera del país pueden inscribirse: