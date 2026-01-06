Las actividades académicas en la Universidad del Atlántico se retomarían a partir de este 15 de enero tras un paro de más de dos meses. Esta es una de las propuestas que se logró discutir este lunes en la mesa de garantías con los voceros de cada facultad, los líderes del paro, la planta de docentes y la actual directiva de la alma mater.

En ese sentido, el calendario académico fue planteado inicialmente por el rector temporal, Rafael Castillo Pacheco, quien detalló cómo sería la reanudación de las actividades pendientes junto con el semestre 2026-I.

“Realizamos la instalación de una mesa de garantías con todo el movimiento estudiantil para recuperar la misión verdadera de la universidad, que es la prestación del servicio educativo. Entonces fuimos avanzando para dialogar sobre el nuevo calendario académico, que estaría arrancando este 15 de enero y se extiende hasta el 6 de febrero, para luego comenzar el primer semestre del 2026, el 9 de marzo”, comentó.

De esta manera, la finalización de clases del semestre anterior está pactada para el 24 de enero, mientras que los exámenes finales se darían entre el 26 y el 31 de enero. Mientras que los supletorios se llevarían a cabo entre el 27 de enero y el 2 de febrero. Las habilitaciones se harían entre el 3 y el 4 de febrero.

Castillo aclaró que: “Dentro de estas fechas se darán ciertas flexibilidades que se acordarán entre todos los miembros de la comunidad educativa para darle continuidad a las actividades que no se pudieron realizar en los dos meses de paro. Todo eso implica un plan de estabilidad que se desarrollará por 100 días”.

De esta manera, Castillo explicó que este plan involucra otros procesos concernientes a lo administrativo y financiero.

“A nosotros nos llegaron unos recursos por orden de $8.100 millones por parte del Ministerio de Educación para la gratuidad de los estudiantes, así que ahora estamos haciendo un diagnóstico completo para pedir recursos adicionales que financien proyectos, que yo estoy seguro de que van a llegar de buena voluntad por parte del Gobierno”, comentó el rector temporal.

Sumado a esto, Castillo se dirigió también a la comunidad estudiantil para dialogar sobre el proceso constituyente alrededor de la alma mater.

“Yo he trazado unas líneas para este proceso, pero tienen que redefinirse de acuerdo con lo que los estudiantes y otros miembros de la comunidad tengan como insumo para brindarles las garantías necesarias. Pero claramente hay unos estamentos claros para sacar adelante la universidad en el aspecto de investigación e innovación en ciencia. Queremos darle esa autonomía a nuestros estudiantes para sus actividades académicas”, señaló.

Puso de presente que: “Se está discutiendo a su vez la vigencia de algunos programas académicos que la universidad ofrece y las nuevas alternativas de programas que los jóvenes quieren para sus proyectos de vida. Además, la conversación incluye reformas estatutarias dentro de la actual coyuntura y planes expansivos de cobertura para impulsar la regionalización de la alma mater”.

Pedidos del estudiantado

Entre las diferentes deliberaciones que hubo por parte de la comunidad estudiantil, algunos representantes ante el Consejo Académico como José Marchena fueron enfáticos en la importancia de brindar seguridad a los estudiantes tras el paro en el centro de estudios superiores.

“Se dejó en claro a la directiva de la universidad que hay que brindar garantías en seguridad a los que estuvieron en la protesta y movilización constante; es decir, que no haya persecución ni estigmatización tras el retorno a clases. Así como también que no se permitan represalias académicas contra aquellos que ejercieron su legítimo derecho a la protesta”, declaró.

Otros puntos que se logró debatir fue la revocatoria total del mandato de Leyton Barrios como rector de la universidad.

Seguidamente, las facultades que participaron en el paro solicitaron que en el retorno a clases puedan ejercer sus actividades en un mismo bloque como representación de la toma de la alma mater.

A su vez, uno de los pedidos se enfocó también en la inclusión de ciertos representantes de la comunidad universitaria para futuras mesas de garantías con el resto de facultades que no asistieron al espacio desarrollado este lunes.

Investigan sanciones contra el rector temporal, Rafael Castillo

La Procuraduría General de la Nación anunció este lunes que se dio la apertura de una indagación previa en contra de servidores indeterminados de la Universidad del Atlántico por la presunta inejecución de la sanción disciplinaria impuesta al rector temporal de la institución educativa, Rafael Ángel Castillo Pacheco.

Según los datos dados a conocer por el Ministerio Público, dicha sanción fue registrada en el Sistema de Información y Registro de Inhabilidades el 11 de marzo de 2025. Sin embargo, a pesar de haber sido suspendido del cargo por cuatro meses, mediante un fallo del 21 de febrero de 2025, fue nombrado como rector de la institución educativa el 17 de diciembre de la misma anualidad por el Ministerio de Educación.

En ese sentido, el ente de control ordenó la práctica de pruebas para aclarar por qué no se cumplió el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría.