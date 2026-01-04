El año nuevo 2026 comenzó con nuevos escenarios de aprendizaje para gestores culturales del Atlántico, tras su participación en el taller de maquillaje teatral y circense, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, de la administración departamental.

La experiencia formativa fue realizada en diciembre de 2025 a cargo de la artista barranquillera Magaly Vergara, quien cuenta con una trayectoria marcada por la formación internacional y una profunda conexión con sus raíces caribeñas.

Durante tres jornadas intensivas, el taller estuvo dirigido a 30 artistas con distintos niveles de experiencia escénica, muchos de ellos con trayectoria en teatro y circo, pero con conocimientos iniciales en maquillaje. A lo largo del proceso, se abordaron técnicas contemporáneas inspiradas en el circo moderno, así como métodos tradicionales de construcción de máscaras.

Hani Skafi Janna, coordinador del área de Teatro y Circo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico, destacó que fue la primera vez que se desarrolló un taller de maquillaje artístico dirigido específicamente a estas áreas culturales del departamento.

“Invitamos a Magaly, una reconocida maquilladora, quien acompañó a los participantes compartiéndoles no solo técnicas, sino también la historia del maquillaje y la forma de aplicar estos conocimientos a sus propuestas escénicas. La idea era trabajar con personas que, aunque tengan experiencia en escena, no saben mucho de maquillaje. Son primíparos en esta área y el objetivo fue brindarles herramientas prácticas”, explicó.

Además de las técnicas visuales, la formación incluyó orientaciones sobre el uso adecuado de materiales, especialmente aquellos que se adaptan mejor a las condiciones climáticas del Atlántico y que resultan seguros para la piel. También se promovió el uso de materiales accesibles y reciclados para la elaboración de máscaras, combinando creatividad y sostenibilidad.

Detrás del telón

En cuanto a los contenidos, la formación incluyó maquillaje artístico aplicado al circo y al teatro contemporáneo.

“Trabajamos maquillaje artístico a nivel de circo, como el del Cirque du Soleil, que son maquillajes diferentes, más modernos, que hablan por sí solos”, afirmó Magaly Vergara.

Cortesía

De igual forma, se abordaron técnicas tradicionales y actuales de construcción de máscaras.

“Enseñamos la máscara de papel maché, que existe desde la comedia del arte, pero también el trabajo con látex, para que no salieran preparados solo con lo antiguo, sino también con prótesis”, agregó.

Uno de los énfasis del taller fue el uso responsable y accesible de los materiales. Según Vergara, aunque actualmente en Colombia se consiguen productos especializados gracias al avance del cine y los efectos especiales, también se promovió el reciclaje.

“La máscara antigua se puede elaborar incluso con productos reciclados: papel, cartón y pinturas que tenemos en casa y que no estamos utilizando”, explicó.

Sobre escena

El proceso formativo se desarrolló en tres jornadas de ocho horas, para un total de 24 horas de formación. Como cierre, los participantes presentaron un ejercicio escénico inspirado en los siete pecados capitales, en el cual exploraron cómo emociones como la ira, la gula, la soberbia o la envidia pueden traducirse en imágenes a través del maquillaje y la construcción de máscaras.

Cortesía

Álvaro Miranda, conocido artísticamente como “El Pichi” e integrante del grupo La Cigarra Pensarte de Soledad, resaltó el aporte de esta experiencia a su proceso creativo. “Fue un taller muy valioso. A pesar de que uno ya sabe algunas cosas, siempre se aprende más. Aprendí a manejar mejor el maquillaje para representar la máscara completa y para fortalecer mis personajes”, expresó.

Con este proceso formativo, los artistas del Atlántico comienzan el año con nuevas herramientas creativas fortaleciendo la escena teatral y circense de los municipios.

