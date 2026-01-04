El acceso a la educación superior en el departamento registró aportes significativos durante 2025, traducido al ingreso de jóvenes en programas universitarios, oferta académica a municipios históricamente excluidos y la prevención en la deserción estudiantil, iniciativas llevadas a cabo en el marco del Plan Departamental de Desarrollo Atlántico para el Mundo 2024-202, de la Gobernación del Atlántico.

Uno de los principales avances fue la expansión territorial de la educación superior. La estrategia permitió que más de 2.900 jóvenes accedieran a programas universitarios durante 2025, sumándose a los 1.900 beneficiados previos durante 2024.

“En el plan de desarrollo del gobernador Eduardo Verano de la Rosa, una de las grandes apuestas fue ampliar la cobertura y el acceso a la educación superior en el departamento del Atlántico. En el 2024 iniciamos con esta apuesta y le dimos oportunidad a más de 1.900 jóvenes en el departamento”, explicó el consejero para la Educación Superior en el Atlántico, Julio Mejía Fontalvo.

Actualmente, el Atlántico cuenta con 13 sedes de la IUB distribuidas en distintos municipios, lo que ha permitido que más de 6.000 jóvenes cursen estudios superiores sin tener que trasladarse a la capital.

“Hoy, en este 2025, cerramos el año con 13 sedes de la Institución Universitaria de Barranquilla en los municipios del departamento del Atlántico, dándole esa oportunidad a los jóvenes y mejorando el acceso a la educación superior para los jóvenes de nuestros municipios”, señaló Mejía.

Otro frente clave fue el apoyo económico a los estudiantes. Durante el 2025, más de 3.700 jóvenes de los 22 municipios recibieron subsidios de transporte que cubren el 40 % del costo, una medida que facilitó su desplazamiento hacia Barranquilla y contribuyó a reducir la deserción universitaria.

Los resultados también se reflejaron en el indicador de Tránsito Inmediato a la Educación Superior. De acuerdo con cifras oficiales, pasó del 45,6 % en 2023 al 50,6 % en 2024. Esto significa que 51 de cada 100 bachilleres ingresan a la educación superior al año siguiente de graduarse.

A este panorama se sumó la apertura de dos nuevas sedes de la Universidad del Atlántico en Luruaco y Polonuevo, donde se ofrecen programas virtuales como Contaduría Pública y Administración de Empresas, ampliando las opciones académicas para jóvenes de estas localidades.

“Estas iniciativas han sido posibles gracias a los recursos de gratuidad del Gobierno Nacional, el trabajo articulado con los alcaldes municipales, el acompañamiento de los rectores y el liderazgo del gobierno departamental”, expresó el gobernador Eduardo Verano de la Rosa.

El mandatario aseguró que los resultados alcanzados durante 2025 confirman el impacto de llevar la educación superior a los territorios.

“La educación superior es la base para transformar nuestro territorio. Hoy le estamos cumpliendo a los jóvenes del departamento, llevándoles oportunidades reales a sus municipios y construyendo un Atlántico más competitivo y con mayor equidad”, afirmó.

