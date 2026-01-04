Los gobiernos a nivel internacional levantaron su voz y expresaron su rechazo o respaldo a los ataques perpetrados por Estados Unidos en Caracas y otros estados de Venezuela.

Ante lo sucedido en territorio venezolano, uno de los primeros en reaccionar fue el presidente Gustavo Petro, quien desde su cuenta de X escribió: “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo, han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles”.

Además, señaló que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “deben reunirse de inmediato”.

Reacciones en Latinoamérica

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó como “criminal ataque” el de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción “urgente” de la comunidad internacional.

“Cuba denuncia y demanda urgente reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América”, advirtió Rodríguez en su cuenta de X.

En esta misma línea, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó que la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, así como los bombardeos al país sudamericano por parte de Estados Unidos, “cruzan una línea inaceptable”.

“Atacar países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso para un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo”, dijo el líder de la mayor potencia latinoamericana.

El presidente brasileño añadió que la operación militar de EE. UU. “recuerda a los peores momentos de la interferencia en la política de América Latina” y amenaza la preservación de la región como zona de paz.

A su turno, el presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó la “preocupación y condena” de su Gobierno por las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela y llamó a una salida pacífica a la crisis.

“Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”, señaló Boric en un mensaje difundido en la red social X.

Mientras que el presidente electo del país austral, el ultraderechista José Antonio Kast, dijo que “es una gran noticia para la región” y pidió a los Gobiernos latinoamericanos “coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país”.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se sumó a las voces de rechazo y afirmó que “las acciones militares ejecutadas unilateralmente por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

El Gobierno de Uruguay también manifestó su “seria preocupación” ante los ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana, y reafirmó el carácter de América Latina y el Caribe “como una zona de paz”.

En contraste, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, apoyó a Donald Trump en su operación militar contra Venezuela y la “captura” de Nicolás Maduro, que la Fiscalía venezolana calificó de “secuestro”, y aseguró que esta acción “reafirma el compromiso de terminar con el narcoterrorismo en América, con la defensa del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos”.

El Gobierno de Panamá exhortó a los poderes fácticos que “sobreviven” en Venezuela a que reconduzcan sus actuaciones de acuerdo con la ley hacia una “transición democrática”.

“Instamos a las autoridades de facto que aún sobreviven en Venezuela a rectificar su conducta y actuar conforme al principio de legalidad y legitimidad”, dijo en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de este país.

El presidente argentino, Javier Milei, ofreció este sábado la ayuda de su país en la transición política en Venezuela: “Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera”.

El mandatario ultraderechista añadió que “aquí no hay medias tintas ni grises, se está del lado del bien o se está del lado del mal. Y todos aquellos que hoy no defiendan con uñas y dientes la causa de la libertad son parte del problema y no de la solución”.

Y el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este sábado que su país está “al lado de la democracia” y que “la salida para Venezuela es respetar el voto”.

El resto del mundo

Al otro lado del Atlántico, en Europa, Antonio Tajani, ministro de Exteriores de Italia, ofreció a los ciudadanos italianos en territorio venezolano su red diplomática para emergencias y les recomendó no salir de casa y mantener prudencia.

“Sigo con nuestra representación diplomática en Caracas la situación con particular atención a la comunidad italiana. La primera ministra Giorgia Meloni está constantemente informada. La Unidad de Crisis del ministerio está operativa”, escribió Antonio Tajani en la red social X.

Además, el Ministerio de Exteriores de Rusia condenó este sábado la “agresión militar” de Estados Unidos contra Venezuela y abogó por el diálogo para evitar una mayor escalada en la región.

“En la situación actual es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida (a la situación) a través del diálogo”, señaló el comunicado oficial.

A su turno, el presidente francés, Emmanuel Macron, saludó la caída de “la dictadura de Nicolás Maduro”, y expresó su deseo de que Edmundo González Urrutia, al que considera presidente “electo” desde los comicios de 2024, lidere una transición.

Macron dijo estar en conversaciones con sus “socios” en la región e insistió en que “Francia está totalmente movilizada y vigilante, especialmente para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en estos tiempos de incertidumbre”.

Mientras que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ordenó este sábado preparar un plan de evacuación de los ciudadanos del país asiático residentes en Venezuela tras el ataque militar de Estados Unidos.

“El presidente Lee ha dado instrucciones para que se garantice plenamente la protección de los ciudadanos surcoreanos residentes en Venezuela, se prepare un plan de retirada detallado y se aplique rápidamente en caso necesario”, notificó la oficina del mandatario en un comunicado.

Por otro lado, la Presidencia de la República de Portugal anunció en un documento que el jefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, está siguiendo la situación en Venezuela “en articulación con el ministro de Exteriores”, Paulo Rangel.

A su vez, la embajada de Portugal en Caracas y los consulados generales en Caracas y Valencia emitieron un comunicado en redes sociales en el que apelaron a la comunidad portuguesa en ese país a “mantenerse tranquila y en casa, atendiendo al estado de emergencia declarado por las autoridades venezolanas”.

En Ecuador, Noboa y Correa chocan por relación con Maduro

El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) llamó “criminal y narco” al actual mandatario Daniel Noboa por avalar la intervención militar con la que Estados Unidos ha capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Justificar la agresión a un país soberano y latinoamericano demuestra tu pequeñez en todo sentido. Tú eres el que roba elecciones, viola embajadas, miente, saquea, secuestra y tortura”, manifestó Correa a través de un mensaje en la red social X.

Correa reaccionó así a un mensaje previo de Noboa donde celebraba el anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, en el que comunicó la captura de Maduro y de su esposa durante una operación militar llevada a cabo por las fuerzas estadounidenses en territorio venezolano, con bombardeos en diversas partes del país.

A los pocos minutos, también a través de X, Noboa respondió a Correa con un largo mensaje en el que comenzó llamándole “hijo de mula” por considerar que durante su mandato permitió el ingreso a Ecuador de las mafias del narcotráfico sobre las que hoy el actual Gobierno libra una “guerra” declarada al crimen organizado.

“Permitiste que el narcotráfico haga lo que le dé la gana en el Ecuador, problema que hasta el día de hoy combatimos, mientras tú sigues prófugo en Bélgica, viviendo con lujos”, sostuvo Noboa al recordar que sobre Correa pesa una condena de ocho años de cárcel por cohecho que el exmandatario ha rechazado al declararse perseguido político.