No solo se hacen los plantones por inconformismos, sino también por el agradecimiento. Este sentimiento cobija a la población venezolana radicada en Barranquilla, luego de que el pasado sábado 3 de enero detuvieran a su máximo mandatario.

La esperanza, el regocijo y un nuevo aliento se aglomeran ante esa posibilidad de poder volver a sus hogares. Y eso, para los ciudadanos del vecino país, debe celebrarse. Es por esto que la Alianza Bravo Pueblo (ABP) Global convocó una concentración en la Plaza de La Paz este domingo, a las 4:00 p. m.

Cortesía

“Es una concentración de agradecimiento. Se trata de reconocer que, poco a poco, se nos está cumpliendo el deseo de ver a nuestra amada Venezuela libre”, expresó Osdnal Torres, representante de la asociación.

Y añadió: “Llevamos veinticinco años en este proceso, así que imagínate cómo nos sentimos hoy todos con esta noticia. Parte de la diáspora venezolana, quienes estamos fuera del país y los partidos políticos que hoy están ausentes en Venezuela, vemos que se nos ha abierto una oportunidad, una ventaja enorme”.

Puso de presente que el objetivo del plantón será agradecerle a Dios, compartir la celebración y cantar el himno nacional de Venezuela. Asimismo, notificó que estarán presentes con banderas, gorras y expresiones simbólicas.

De esta manera, realizó un llamado a los venezolanos ubicados en el Distrito para celebrar con solidaridad, agradecimiento y respeto el nuevo paso que da el país.

Por otra parte, finalizó reconociendo que está seguro que un grupo significativo de venezolanos retornará a su hogar

“Sabemos que aún hay situaciones difíciles, como la persecución, pero confiamos en que se abrirán caminos. Ese es el mensaje y la consigna que nos transmite María Corina Machado: ser voceros y ayudar a que todo venezolano que quiera regresar lo haga de manera digna, no a pie, sino con apoyo y organización. Esas son las directrices que ella nos ha enseñado”, concluyó.