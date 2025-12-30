Ante el vencimiento de la vigencia fiscal del año 2025, hasta este martes habrá plazo para adelantar diversos trámites como la expedición del pasaporte o el pago de impuestos con descuentos en la ciudad de Barranquilla.

En el caso de los pasaportes, la Gobernación del Atlántico informó que si bien se pueden agendar citas para sacar el documento, no se habilitarán nuevos pagos hasta el comienzo del siguiente año.

Lo anterior debido a que se esperan los ajustes correspondientes a los valores de impuestos departamentales y el concepto de Timbre Nacional, así como la actualización de la página web y la implementación por parte del operador.

En ese sentido, las personas que ya realizaron el primer pago del documento, pero no han agendado su cita, deben tener en cuenta que dicho pago no tendrá validez para el año 2026, debido al cambio en las tarifas. En estos casos, los ciudadanos deberán solicitar la devolución del dinero, siguiendo los canales oficiales establecidos.

Dicho esto, la administración departamental también informó que la entrega de los pasaportes para este 31 de diciembre se realizará en un horario de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Además, hizo la siguiente recomendación: “Los ciudadanos que tengan previsto viajar al exterior deben revisar con antelación el estado de su pasaporte, verificar que el documento no presente desprendimientos y cuente con una vigencia mínima superior a seis meses antes de su vencimiento”.

Desde la Gobernación se agregó que “de no cumplirse estas condiciones, las aerolíneas y las autoridades de migración podrían negar el abordaje o la salida del país, en cumplimiento de normativas internacionales”.

Descuentos tributarios

Restan solo dos días para aprovechar el descuento del 75 %, aprobado por el Concejo de Barranquilla, sobre la mora en el pago de intereses y sanciones de obligaciones tributarias de la ciudad.

El beneficio aplica para obligaciones como el impuesto predial unificado, industria y comercio, derechos de tránsito y multas por infracciones de tránsito, con excepción de aquellas relacionadas con embriaguez, de acuerdo con lo establecido por el Distrito.

La medida también aplica a quienes estén siendo objeto de procesos de cobro coactivo, tengan suscritos acuerdos o convenios de pago con la administración distrital y aquellos con procesos en discusión en sede administrativa y judicial, quienes deberán informar a la Gerencia de Gestión de Ingresos sobre el pago de la obligación solicitando la terminación del proceso.

De esta manera, los contribuyentes podrán realizar el pago en línea mediante PSE o acercarse a las sedes de atención al ciudadano habilitadas en las cinco localidades de la ciudad para solicitar la liquidación y efectuar el pago en las distintas entidades bancarias autorizadas.