A 26 días de haberse iniciado la pavimentación de un tramo de la avenida Circunvalar, entre el centro comercial Metropolitano de Soledad y la rotonda de la urbanización El Parque, las obras registran un avance significativo.

Así lo confirmó la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, durante una visita de inspección a la obra, en la que constató que ya se han construido más de 400 metros de vía en doble calzada, y más de 300 metros de bordillo lo que permitirá que la calzada sur de esta vía sea habilitada en los próximos días.

Afirmó que con la apertura de este carril se aliviará la congestión vehicular en la zona. “Pronto tendremos esta vía habilitada, no solo para los soledeños, sino para toda la región”, afirmó.

Destacó además que esta obra, cuya intervención pasó de una capa asfáltica de entre cinco y siete centímetros a una estructura en concreto de 32 centímetros, representa una mejora sustancial en durabilidad y calidad.

“Es una vía que no solo mejora la movilidad de Soledad, sino del país, e incluso tiene impacto internacional, porque por allí transitan quienes llegan al aeropuerto Ernesto Cortissoz”, explicó.

Finalmente, reiteró su compromiso de continuar supervisando de manera permanente las obras y aseguró que su administración seguirá trabajando para sacar adelante proyectos que mejoren la movilidad y la calidad de vida de los habitantes del municipio.

Detalles de la obra

Cabe recordar que la vía por ser un corredor clave en transporte desde los puertos de Cartagena y Barranquilla hacia el interior del país soportará más de 170 millones de ejes de carga.

La obra también incluye la renovación del espacio urbano y la construcción de un sistema de drenaje que garantice un buen desempeño a largo plazo, evitando afectaciones por aguas lluvias.