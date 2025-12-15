El renacer del Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB) tendrá que esperar hasta el 2026. A pocos días de que acabe el año, el proceso de restauración de esta joya cultural todavía tiene varias fases sin completar, las cuales se prevén culminar en los próximos dos meses.

Lea también: Este lunes se sabría quién será el rector (e) de Uniatlántico

Durante un recorrido que realizó esta casa periodística por los alrededores de la obra se pudo constatar el avance que presenta el proyecto y los detalles que hacen falta en este icono cultural para la ciudad.

En primer lugar, el personal de la obra viene desarrollando detalles de pintura en la fachada, así como alineación de la estructura metálica para escaleras y soportes de la edificación.

A su vez, otro de los aspectos claves en los que se está trabajando es en la cimentación de los suelos exteriores y relleno de los mismos con retroexcavadoras y volquetas.

Sin embargo, en lo que se pudo observar sobre la parte interior del edificio ya hay espacios aptos para su apertura, a los que se les están instalando equipos de refrigeración y detalles arquitectónicos sobre sus paredes.

Las salas al interior de la estructura cuentan con un trabajo de ampliación para acoger grandes obras de artistas como Obregón y Botero, que por sus medidas deben ser minuciosamente adecuadas en las instalaciones del museo.

Sumado a esto, las escaleras que rodearán los seis pisos de la edificación se encuentran en sus últimos detalles de ensamblaje.

Adicionalmente, hay un trabajo climático que se está realizando para la conservación de las joyas culturales expuestas.

Es de anotar que las labores en el sitio se han extendido hasta los fines de semana para entregar el proyecto lo más rápido, según la instrucción de la Administración distrital.

Progreso de la obra

A través de un convenio con el Ministerio de las Culturas, la Alcaldía de Barranquilla, en cabeza de Alejandro Char, avanza en la realización de la museografía y museología del MAMB, dos aspectos claves con los que no contaba el museo anteriormente.

Según Juan Carlos Ospino, secretario de Cultura, actualmente el proyecto presenta un avance general del 70 % en todas sus fases.

“Aspiramos a que el otro año podamos dar apertura a esta joya cultural, que es un ícono no solo de la historia, sino del arte moderno. Por el momento, estamos completando la museografía y museología con la que no contaba la estructura, y en paralelo, la construcción de obras físicas. Estamos en un 70 %, es decir, entrando en una tercera fase que culminará en 1 o 2 meses para proseguir con las obras complementarias y apertura del museo”, comentó.

En ese sentido, Ospino detalló las fases de renovación del edificio: “Nosotros ya tenemos el predio a nombre del Distrito, luego hicimos los convenios para que fuera reconocido como museo por parte del Gobierno nacional, y luego avanzamos en las obras públicas que ya completan un 65 %, y la museografía y museología, con la que avanzamos en un 85 % y donde completamos estos días la restauración del cuadro más grande de Obregón que tenemos en posesión para su instalación”.

Puso de presente que las obras complementarias consisten en paisajismo y temas de elementos para alrededores con lo que se podría dar apertura completa al museo. “Sin embargo, el tema importante es la gobernanza del museo, que lo estamos definiendo con el Ministerio de Cultura, quienes nos vienen acompañando en muchas obras para cumplir con los parámetros de un museo de categoría nacional”.

Otro aspecto importante de la obra para Ospino es la articulación publico-privada para la asistencia técnica en la puesta en servicio de las obras de arte en el museo.

“Trabajamos de la mano del Museo Nacional para que nos brinden asistencia técnica, lo que significa validar las obras, reconocerlas, describirlas y colocarlas al servicio de la humanidad”, contó.

Añadió que hay unos bienes de la Fundación Museo de Arte Moderno declaradas patrimonio que son propiedad de ellos y la idea es que en esa combinación de lo público-privado se pueda hacer un ensamble con la junta directiva y definir el plan de gobernanza y sostenibilidad del museo para los próximos 20 años.

Por otro lado, el funcionario fue enfático en que la obra cuenta con una inversión de más de $20 mil millones, con recursos propios del Distrito.

Josefina Villarreal Una parte fundamental de la obra son las escaleras que rodearán los seis pisos de la edificación en forma de serpiente.

Nueva sede alterna

Los museos no pueden concebirse meramente como edificios con reliquias en su interior, sino también como espacios de creación permanente. Bajo esta premisa, una sede alternativa del Museo de Arte Moderno de Barranquilla fue habilitada para los barranquilleros en la calle 76 N° 54-11, primer piso del edificio World Trade Center, local B3.

En este espacio temporal se han venido realizando exposiciones, galerías interactivas, producción artística y lanzamientos literarios de forma permanente desde hace cinco meses.

Precisamente, este 15 de diciembre se llevará a cabo el lanzamiento y firma de la serigrafía ‘Alacena con Zapato del Sindicato’, un proyecto gráfico del grupo Sindicato, con bastantes años de trayectoria en esta red cultural.

El evento, promovido por el Ministerio de las Culturas, el MAMB y la Alcaldía de Barranquilla, estará disponible a las 4:00 p. m. con entrada gratuita.

Cabe resaltar que en esta nueva sede alterna la serigrafía ha tenido un lugar importante con varias presentaciones que también están programadas para el cierre del año.

Esta es una una técnica que consiste en la impresión versátil que transfiere tinta a través de una malla (pantalla) tensada en un marco.

Memoria histórica

Luego de 15 años desde su desmonte, muy pronto el mural ‘Cosas del Aire’, del maestro Alejandro Obregón, será instalado en la sede definitiva del Museo de Arte Moderno de Barranquilla, en el centro histórico de la ciudad, a la altura de la carrera 50.

Al respecto, el alcalde Alejandro Char contó que este es un símbolo profundo de la identidad local y una obra que respira la fuerza y la belleza del Caribe.

“Recuerdo en aquella época, cuando el mural todavía no reposaba en el museo, que le dijimos a la familia Maestre y los Castro, así como al maestro Álvaro Barrios, que nos ayudaran para recibirla en la ciudad, que la ibamos a cuidar, querer y apreciar, de esa manera fue que BBVA donó este mural a nuestro Museo de Arte Moderno. Es así que ahora es nuestro eje central para la renovación de la edificación”, declaró.

Además, el mandatario distrital recalcó la responsabilidad que tiene la ciudad con la cultura.

“Nosotros como gobierno tenemos que cuidar y potenciar las habilidades culturales de nuestros artistas e inspirarlos con recorridos por sitios como este Museo de Arte Moderno”, indicó.

Señaló que “hay otros espacios en la ciudad como la Fábrica de la Cultura, que se encuentran aquí cerquita del museo, y sería bueno que los estudiantes vengan a exponer y volverse los nuevos Alejandro Obregón o los Botero. Esta era la chispa que le faltaba a Barranquilla para que el sector cultural explotara como se lo merece”.

Así las cosas, el MAMB, que dejó de funcionar hace cerca de 5 años, espera volver a ser el epicentro cultural del Caribe desde la ciudad de Barranquilla.

Su puesta en servicio pretende restaurar también un legado de más de 30 años de historia, porque si bien fue inaugurado en 1994, su funcionamiento data desde mucho antes en la década de los 70.

Josefina Villarreal Trabajos de adecuación.

Distrito proyecta actualizar plan de manejo del Centro Histórico

EL HERALDO pudo conocer a través de la Secretaría de Cultura que se entabló conversaciones con el Ministerio a nivel nacional para hacer un plan de actualización del Centro Histórico que permita recuperar el patrimonio de esta zona de la ciudad.

Tras varias obras de renovación en los mercados locales, así como en el edificio de la Aduana, la Administración se plantea como un objetivo impulsar el desarrollo económico del centro con una intervención integral de ciertas edificaciones en desuso y ruina.

De igual manera, las conversaciones incluyen el manejo de otras zonas como El Prado y Bellavista, que se convertirán en epicentro de la industria creativa de los barranquilleros.

Con respecto a esto, el secretario de Cultura mandó un mensaje claro: “Yo creo que Barranquilla ha dado muestra de una gestión de cultura eficiente y es hora de que podamos intervenir sectores sin pedir permiso a Bogotá”.