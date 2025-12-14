Una nueva controversia se sumó este sábado a la situación jurídica de Leyton Barrios como rector de la Universidad del Atlántico, luego de que se conociera una resolución del Ministerio de Educación Nacional (MEN) que, en el marco de sus funciones de inspección y vigilancia, ordena suspenderlo de su cargo.

Lea aquí: En fotos | ¡Barranquilla estrena otra joya turística: la ‘Luna del Río’!

Este reemplazo será por el término de hasta un año, prorrogable por una sola vez. De acuerdo con los apartes de la resolución, la decisión se fundamenta en lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014, “sin perjuicio de las investigaciones y eventuales sanciones administrativas que puedan derivarse del caso”.

El Ministerio concluyó que Barrios incurrió en un “incumplimiento sustancial y objetivamente acreditado” de las obligaciones que le habían sido solicitadas formalmente los días 26 y 27 de noviembre de 2025, lo que habilita jurídicamente la decisión de ordenar su reemplazo.

Además, señala que el rector no conformó la instancia de coordinación y seguimiento con participación de los distintos estamentos universitarios, ni remitió las actas o informes que demostraran su funcionamiento.

El documento también advierte que las acciones para prevenir hostigamientos, estigmatización o interferencias indebidas en la protesta pacífica fueron “insuficientes o inexistentes”, debido a que no aportó evidencia que permitiera evaluar su efectividad.

En materia de seguridad y control de acceso, el Ministerio señala que los reportes entregados “no cumplen con lo solicitado” y que no se presentaron pruebas sobre protocolos, filtros de ingreso ni articulación con las autoridades.

Reacciones

Tras conocerse esta decisión el abogado Iván Cancino, quien representa a Leyton Barrios por las “presuntas irregularidades” en la documentación que presentó como candidato a la rectoría, le dijo a EL HERALDO que esto no lo sorprendió, afirmó que era algo que se esperaba.

“Estábamos atentos a que el ministerio hiciera cualquier actuación, regular o irregular, para sacar al rector. Como no pudieron sostener el argumento débil y vacío sobre una supuesta falsedad, ahora se inventan una visita especial y señalan irregularidades que no están claras”.

Cancino fue enfático en afirmar que evaluarán todas las acciones legales, “incluso en contra del ministerio” para su defensa.

Voces de estudiantes

En medio de la celebración del triunfo del Junior , la noche de este viernes, los estudiantes de la Uniatlántico iban poco a poco enterándose del anuncio del Ministerio de Educación, a quienes a muchos tomó por sorpresa.

Uno de ellos fue José Marchena, representante estudiantil ante el Consejo Académico, quien dijo que esta noticia la recibe con satisfacción.

“Para muchas facultades, esta decisión genera alegría. En nuestras asambleas veníamos exigiendo la salida de Leyton Barrios por las discusiones alrededor de la legalidad y legitimidad, no solo de su hoja de vida, sino de su designación como rector”.

El líder estudiantil afirmó que estarán atentos a lo que ocurra el lunes para organizar la convocatoria estudiantil. “La época del año puede dificultar algunas cosas, pero la intención es retomar los procesos una vez se cumplan las exigencias que veníamos planteando”, indicó.

Por su parte, el también representante ante el Consejo Académico, Fernando Romero, dijo que la noticia, que lo tomó por sorpresa, le genera mucha incertidumbre.

El estudiante se refirió a que el ministerio habla de reemplazarlo “como si tuviera la autoridad total para nombrar rector, cuando la universidad no está intervenida“, enfatizó.

Y afirmó que si bien el ministerio ejerce inspección y vigilancia, “esta resolución ha generado extrañeza porque no cumple con las competencias directas sobre la universidad. La designación de un rector encargado le corresponde a la institución, no al ministerio”, aseguró el líder estudiantil.

Mencionó que para muchos estudiantes esta medida responde más a una agenda política del Gobierno nacional. “Ya lo hemos visto en otras universidades que están en procesos similares”, cuestionó.