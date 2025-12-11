Crece el riesgo de que el municipio de Malambo se quede sin abastecimiento de agua potable. El creciente fenómeno de erosión ha ido socavando la orilla del río Magdalena en el sector de Puerto Pimsa, donde se encuentra la barcaza que abastece de agua al sistema de acueducto municipal.

La alerta fue lanzada por la empresa Aguas de Malambo, teniendo en cuenta que esta problemática también podría generar afectaciones al cuarto eléctrico, una infraestructura clave para el funcionamiento del sistema de acueducto.

El ingeniero Víctor García, jefe de operaciones de la empresa, fue enfático al sostener que un cambio en el comportamiento del río Magdalena ha generado el fenómeno erosivo.

“En el 2019, el río tenía una isla que dividía el río en dos brazos. Sin embargo, esa isla se desapareció y lo que generó fue que el Magdalena se recostara sobre esta franja del departamento. Entonces, el golpe del agua genera una gran erosión en toda esta parte del talud. En este momento está en riesgo la caseta de bombeo, que antes estaba casi a siete u ocho metros de la orilla del río. Ahora ya está casi a dos metros. El martes hubo un gran desprendimiento”, apuntó.

Problemas con la tarulla

EL HERALDO visitó este sector y pudo comprobar la magnitud de la situación. Y es que los equipos eléctricos están virtualmente en el aire. A eso se suma el arrastre de vegetación en el caudal del río, lo cual ya comenzó a generar daños.

“También se está socavando la parte de abajo, generando profundidades cercanas a los 18 metros de profundidad en algunas partes del río. Eso se recrudece cuando la temporada invernal en el interior del país genera el arrastre de vegetación; toda esta cantidad de vegetación viene y se recuesta acá contra la barcaza, la cual protegemos con una barrera que el otro día se partió, pero ya reparamos”, añadió el ingeniero García.

Obras de contención

El gerente de Aguas de Malambo, Walter Moreno, señaló que esperan a finales de esta semana publicar un pliego de licitación para proceder a las obras de mitigación para proteger la bocatoma del acueducto.

“En este momento, no hay afectación sobre la barcaza ni nada, sino que lo que estamos haciendo es tratando de prevenir el tema de los equipos para no tenerlos que mover. Es como colocar aquí un muro de contención de 12 metros de largo por 22 metros de alto” dijo.

Además, explicó que “estamos proponiendo que el viernes salga una licitación, que esperamos lo podamos adjudicar antes de terminar este año y que estén iniciando en enero del próximo año estas obras”.

Para tal fin, Moreno manifestó que aprovecharán los más de $800 millones que han recibido en pagos por subsidios que adeudaba la Alcaldía de Malambo y recordó a los usuarios el pago oportuno de la factura para tener el flujo de caja suficiente para realizar las obras que urgen en este momento.